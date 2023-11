Um médico do Centro de Saúde Santa Amélia, na Região da Pampulha, foi agredido na tarde desta terça-feira (7/11) por um lutador de MMA. O caso aconteceu, segundo a vítima, por causa de uma confusão com o sobrenome da mulher do agressor. Ele foi empurrado escada abaixo e espancado, sofrendo uma fratura no antebraço.

O médico, que pediu para que seu nome fosse mantido em sigilo, contou que nunca havia vivenciado uma situação igual. “Eu fui para o Centro de Saúde trabalhar, como faço todos os dias. Pela manhã, atendo a consultas marcadas. Soube, depois, que ele e a mulher estavam desde a manhã no centro de saúde. À tarde, atendo à urgência e emergência, assim como outros médicos”, conta a vítima.

Leia também: Polícia investiga morte em avião que veio dos EUA para Confins



E foi nesse período, segundo ele, que se deu a confusão. “Ele me abordou e eu disse que iria atender seguindo a ordem dos nomes que tinha recebido. Não demorou e chamei o nome da esposa desse senhor. Só que outra paciente com o mesmo sobrenome se adiantou”, acrescenta.

Ao término dessa consulta, o médico diz ter sido abordado pelo marido lutador. “Expliquei o que tinha acontecido e que outra pessoa tinha se apresentado. Eu tive, por exemplo, que reabrir a ficha para corrigir o nome. Mas nesse instante, já do lado de fora do consultório, o homem encostou o rosto no meu, nariz com nariz e começou a me ameaçar”.

As agressões, segundo ele, tiveram início. “Gritava: 'não vai atender a minha esposa, não vai atender a minha esposa'. Expliquei que outro médico o faria. Foi quando me empurrou escada abaixo. Estávamos no segundo andar. E saltou lá de cima em mim, passando a me dar socos e chutes. Tentei me defender, colocando o braço na frente. Ele deu um pisão no meu braço esquerdo, o que provocou a fratura do antebraço. Fui para o Life Center e terei de esperar por uma semana para saber se precisarei ou não de cirurgia", descreve o médico.

Além da fratura no antebraço, ele foi atingido no rosto. O agressor e a mulher fugiram. O médico se encaminhou para prestar depoimento na Delegacia de Venda Nova ainda nesta terça. Ele também deve fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), durante a tarde.