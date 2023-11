A Polícia Militar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, prendeu, no final da noite dessa segunda-feira (6/11), 12 integrantes de uma quadrilha que vinha praticando assaltos em diversos bairros da periferia da cidade.

As investigações tiveram início com chamados de três vítimas de assaltos no Bairro Santo Agostinho. Eles contaram que a ação dos assaltantes era a mesma: chegavam em um carro, desciam e ameaçavam as vítima de morte, caso não entregassem os celulares e dinheiro.

Com a ajuda de câmeras de vídeo da região, os policiais conseguiram identificar e prender os assaltantes, que já eram conhecidos da polícia por serem reincidentes.

Assim, os policiais foram à casa de um deles. No local, foram apreendidos cocaína, crack, uma balança de precisão e um celular. A partir dessa prisão, outras quatro aconteceram. São 12 homens e três mulheres, sendo uma delas menor de idade.

O bando é suspeito de diversos outros crimes, todos de roubos, cometidos na cidade. Isso, segundo os militares, pelo “modus operandi”.