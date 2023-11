Autor do crime, de camisa vermelha, foi filmado com a faca na mão

Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil a prender um homem que em 1º de outubro, matou na arquibancada do Estádio Moedão, em Moeda, região central do estado, um homem, o motorista Sérgio Lamartine, de 40 anos, e feriu outro, durante um jogo entre duas equipes amadoras da cidade, Azevedo e Contendas.

A prisão aconteceu no Bairro Santa Margarida, na região do Barreiro, zona oeste de Belo Horizonte. O autor do crime, um homem de 22 anos, estava morando nessa casa, onde foi preso, desde o dia do crime.

Durante o jogo, houve uma confusão na arquibancada, provocada pelo autor do crime, que depois de discutir com o motorista, que era uma pessoa muito querida na cidade e incentivador do futebol amador, o esfaqueou.

Um outro homem que tentou apartar a briga, também levou uma facada. Os dois foram levados para o posto médico da cidade, mas o motorista não resistiu e veio a falecer. O outro homem escapou.

Segundo informações, na época, dada pela Polícia Militar, o autor do crime conseguiu fugir graças à ajuda de seu irmão, que foi preso posteriormente.