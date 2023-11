Quase dois meses depois da denúncia de um menino de 11 anos durante uma reunião da Câmara de Uberaba (Triângulo Mineiro) sobre suposta má qualidade da merenda escolar e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurar um inquérito civil, a Universidade de Uberaba (Uniube) anunciou que a partir do próximo mês vai analisar as merendas servidas em 65 unidades da rede municipal de ensino.



A universidade divulgou que atendeu à solicitação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e, desta forma, apresentou um plano para analisar a alimentação servida aos estudantes. A expectativa é de que o trabalho aconteça até o final do primeiro semestre do próximo ano.

Segundo informações do plano enviado ao MP, a partir de visitas técnicas, equipe da Uniube vai analisar o cardápio elaborado pela equipe de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação e, em seguida, se o mesmo está sendo oferecido adequadamente pela empresa terceirizada e se está em concordância com as recomendações federais no que diz respeito à faixa etária e adequação nutricional.A equipe da Uniube também vai analisar a quantidade das porções das refeições servidas para cada aluno, de pelo menos 10 pratos diferentes.“Ao longo do processo, será avaliado se as porções estão uniformes e, ainda, de acordo com o prato piloto apresentado. Assim, será possível identificar se a quantidade de alimentos produzida está em conformidade com o número de refeições previstas", diz trecho do plano da Uniube, enviado ao MPMG.No final de julho do próximo ano, a Uniube vai apresentar um diagnóstico detalhado mostrando se a merenda escolar da rede municipal de ensino de Uberaba está em adequação com o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).Para a execução do trabalho foi estimado R$ 12.210,00, sendo que este valor será custeado pela Uniube, que depois poderá utilizar os dados coletados para publicação de estudos em revistas e eventos científicos.O relatório final apresentado pela universidade será utilizado no inquérito civil instaurado em outubro pelo MPMG para verificar a merenda escolar da rede municipal de ensino de Uberaba.Denúncia do menino e investigação do MPMGA denúncia de um menino de 11 anos feita no início do mês de outubro durante uma reunião da Câmara Municipal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, relacionada à qualidade da merenda escolar da rede municipal de ensino, levou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) a instaurar um inquérito civil, em 5 de outubro. O objetivo é investigar supostas irregularidades no serviço prestado pela empresa responsável pela merenda escolar dos alunos da rede municipal.O aluno do 6° ano da Escola Municipal Frei Eugênio, Luiz Gustavo Rocha dos Reis, de 11 anos, pediu o uso da palavra em reunião da CMU, de terça-feira (3/10), para contar que passou mal com o macarrão com feijão servido esta semana na merenda da escola.O menino solicitou empenho dos vereadores para cobrar da prefeitura melhorias na qualidade dos alimentos fornecidos para a merenda escolar das escolas municipais de Uberaba.