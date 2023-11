Três funcionários da Prefeitura de Guaxupé, no Sul de Minas Gerais, estão entre as vítimas de um engavetamento na BR-381, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (27/11). Apenas um servidor, de 60 anos, sobreviveu. Ele está em estado grave e foi encaminhado para o Hospital João XXIII, em BH, pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. No total seis pessoas morreram.

O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta segunda-feira (27/11). Informações preliminares dão conta que o trânsito no local estava lento em decorrência de um veículo de carga especial. Em determinado momento, uma carreta que transportava minério, que já estava sem controle e colidindo com a lateral de outros carros.

De acordo com uma fonte da Polícia Civil ouvida no local do acidente, ao deparar com o trânsito retido a carreta desgovernada colidiu com os outros dois veículos pesados e prensou dois carros de passeio. Imagens do acidente mostram que os dois veículos leves ficaram completamente destruídos. Todas as vítimas que morreram eram ocupantes dos carros.

“O motorista causador do acidente evadiu do local. Ele deixou o veículo e fugiu. Nós já estamos com a identificação dele e em breve vamos estar trazendo ele para que preste esclarecimentos. Ainda mais com seis vítimas, é crime evadir do local do acidente e ele pode responder criminalmente”, informou um policial da PCMG.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está totalmente interditada no sentido Belo Horizonte e sem previsão de liberação. A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, informou que há, no momento, 6 quilômetros de congestionamento.