Um homem, de 26 anos, morreu e cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre carreta e um micro-ônibus na noite dessa segunda-feira (27/11), em Bocaiúva, no Norte de Minas.

A batida aconteceu na altura do km 407 da BR-135, no sentido Montes Claros. Segundo o Corpo de Bombeiros, o micro-ônibus, que transporta estudantes entre Montes Claros e Bocaiúva, bateu na traseira de uma carreta que estava parada no acostamento da rodovia devido a uma pane mecânica.

Um homem ficou preso às ferragens do micro-ônibus e foi retirado em estado grave pelas equipes dos bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da ECO-135, concessionária que administra a pista.

Cinco pessoas foram levadas para o Hospital Regional de Bocaiúva Dr. Gil Alves. Todas as vítimas estavam dentro do micro-ônibus.

O jovem Afrânio Henrique Pimenta Bitencourt, de 26 anos, estudante de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros e ainda não foi liberado.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Militar (PMRv) isolou o local. A pista ficou interditada nos dois sentidos por três horas.