Polícia Militar encontrou mulher já sem vida, caída na cama do casal quando chegou até o endereço da ocorrência

Uma briga pela temperatura do ar condicionado terminou com uma mulher, de 53 anos, morta a tiros na noite dessa segunda-feira (27/11), no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido da vítima foi encontrado com um sangramento no braço esquerdo e foi socorrido para a UPA São Benedito.

De acordo com o relato dele, ele e a esposa estavam deitados na cama, prontos para dormir, quando a mulher pediu para que ele diminuísse a temperatura do ar condicionado do quarto. Então, a briga começou.

A vítima pegou a arma de fogo do marido e disparou contra o braço esquerdo dele. O homem entrou em luta corporal com a mulher e, segundo o homem, pouco depois, escutou outro disparo da arma e a mulher caiu na cama.

Quando a Polícia Militar chegou, a vítima estava caída na cama do casal já sem vida. A perícia da Polícia Civil constatou uma perfuração no peito e uma nas costas no corpo da mulher.

Depois do atendimento médico, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia.