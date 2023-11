Um dos mortos no engavetamento da BR-381, nesta segunda-feira (27/11), era Antônio Jacinto Júnior, de 35 anos, motorista da Prefeitura de Guaxupé, no Sul de Minas Gerais. Ele levava um homem para consultar em BH, que ficou gravemente ferido. A esposa do paciente também estava no carro e morreu no local.

Segundo o poder municipal, Jacinto Júnior era “muito querido entre os funcionários”, e todos lamentaram a perda. Ainda não há confirmação de quanto tempo ele serviu na Prefeitura de Guaxupé.

Ednea Aparecida Reis, sem idade confirmada, era esposa de Arivaldo Pereira da Silva, de 60 anos, e o acompanhava em uma consulta de rotina. Ele ficou preso nas ferragens, tendo sido socorrido de helicóptero, com vida, pelo Corpo de Bombeiros. Ela morreu no local do acidente.

Silva realizou uma cirurgia de Mal de Parkinson neste ano e estava voltando ao médico para avaliar o caso. Ele foi encaminhado para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de BH, e fraturou uma costela, mas passa bem.

A prefeitura afirma que faz viagens diárias para transporte de pacientes com condições graves, como tratamento de câncer e procedimentos não realizados no interior do estado. A estrada, porém, “é perigosa e cheia de caminhões e ônibus”, como destacou o poder municipal.

Ao todo, seis pessoas morreram, e uma ficou ferida.

Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, às 18h31 a pista foi liberada no km 517,4, em Igarapé, sentido Belo Horizonte. A fila de congestionamento estava em 3 km.

O acidente

Seis pessoas morreram, e uma ficou ferida durante engavetamento na BR-381, em Igarapé. As colisões aconteceram na altura do KM 517, sentido Belo Horizonte. Informações preliminares dão conta que o trânsito no local estava lento em decorrência de um veículo de carga especial. Em determinado momento, uma carreta que transportava minério, que já estava sem controle e colidindo com a lateral de outros carros.



De acordo com uma fonte da Polícia Civil ouvida no local do acidente, ao deparar com o trânsito retido, a carreta desgovernada colidiu com outros dois veículos pesados e prensou dois carros de passeio. Imagens do acidente mostram que os dois veículos leves ficaram completamente destruídos.