A Miss Trans Uberaba 2022, Joyce Monteserrat, representou o estado de Minas Gerais no maior concurso nacional de beleza trans, o Miss International Queen Brazil.



A final, que contou com 17 candidatas, aconteceu no Teatro Mars, em São Paulo, na noite do último sábado (25/11).



O concurso de beleza foi vencido pela representante de São Paulo, Jessy Lira de Jesus, de 29 anos, que foi coroada como a nova Miss Internacional Queen Brazil. Ela vai representar o Brasil na edição 2024 do Miss International Queen (MIQ), que acontecerá na Tailândia.



Por meio de suas redes sociais, a mineira Joyce Monteserrat disse que participar do Miss Internacional Queen Brazil foi uma jornada incrível. Ela também fez questão de agradecer a todos os seus parceiros.“Gratidão sem medidas! Representar Minas Gerais no Miss International Queen foi uma jornada incrível, cheia de brilho e emoções", destacouAinda conforme postagens de Moteserrat, Minas é uma terra de tradição, ouro e fé. "E foi honrada na passarela graças ao talento de @dragbeatriz , que tornou meu show drag inesquecível.@tiagomakeup, artista das agulhas, confeccionou um traje típico que celebrou a essência de Uberaba, cidade de Chico Xavier, com o brilho do ouro e a força da fé", ressaltou.

"Agradeço de coração aos incríveis patrocinadores: @patiolie , pelo deslumbrante vestido de traje fino; @odiegues , pela magia nos cabelos; e à @costelaria_goiano , por garantir minhas malas.

@phfotografiaaoficial e @matheusbarcelosrosa , olhares atentos que capturaram cada momento em fotos e vídeos, meu muito obrigado".

Ao finalizar a sua publicação, a modelo também fez questão de agradecer a todas as pessoas que contribuíram na vaquinha que ela fez para participar do concurso em São Paulo. "Cada gesto fez possível minha participação. Mesmo não levando a coroa, estar entre as 15 melhores foi uma vitória.

Agradeço a todos por serem parte deste sonho realizado. A jornada pode não ter terminado com o título, mas a experiência e o apoio são verdadeiros tesouros”, concluiu.