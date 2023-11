Um projeto do UniBH está oferecendo implantes dentários a preço de custo até sexta-feira (1°/12). Os atendimentos são feitos na Clínica Integrada de Saúde, localizada na Avenida Mário Werneck, 1685, Bairro Buritis, na Região Oeste da capital mineira. Os interessados devem ir ao local, apresentando radiografia panorâmica recente.

A ação começou nesta segunda-feira (27/11), e ao longo desta semana, de 8h às 18h, as consultas serão realizadas gratuitamente. Já as cirurgias terão preço de custo, sendo cobradas apenas as taxas de insumo e o material utilizado nos procedimentos.



Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, e a triagem dos pacientes está marcada para terça (28/11) e quarta (29/11), pela manhã.

Segundo a instituição, o tratamento visa restaurar as funções estéticas e mastigatórias do paciente, substituindo as próteses totais (dentaduras). A ação é desenvolvida por meio de parceria entre o curso de pós-graduação em Implantodontia, o instituto espanhol ICORi e a MFTimplantes.