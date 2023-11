A primeira metade desta semana promete ser de chuva em Belo Horizonte e os termômetros não devem ultrapassar os 30°C. Também são esperadas trovoadas isoladas, raios e ventanias para os próximos dias.

Segundo a Defesa Civil municipal, na terça-feira (28) a expectativa é de que o céu fique de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente a partir da tarde. Na capital mineira, a temperatura deverá oscilar entre 17°C e 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% à tarde.

Na quarta-feira (29), as nuvens encobrem a capital mineira, com pancadas de chuva a qualquer hora, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. Os termômetros deverão oscilar entre 17°C e 27°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% no período da tarde.

Segundo um relatório emitido pela Defesa Civil, a maior parte das regiões da capital mineira presenciou mais de 7 dias de chuva no mês de novembro até esta segunda (27). Junto ao alerta de chuva, o órgão publicou medidas de segurança para épocas chuvosas.



RECOMENDAÇÕES

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.