Pacotes de aulas bem abaixo do preço praticado no mercado têm sido oferecidos em várias cidades do estado

Golpistas têm ligado para candidatos à obtenção da CNH em Minas se passando por funcionários de centros de formação de condutores e oferecendo pacotes de aulas bem abaixo do preço praticado no mercado. A denúncia foi feita em comunicado emitido pelo Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais (Siprocfc-MG).



Ao Estado de Minas, o presidente da entidade, Alessandro Dias, diz que os prejuízos para cada vítima oscilam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Os casos mais recentes, segundo conta, aconteceram em Belo Horizonte, onde há ao menos 30 vítimas, e em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, quando pelo menos 10 pessoas caíram na falsa promessa.

“Os golpistas pegam fotos de autoescolas que existem e criam novos perfis nas redes sociais. Eles, então, começam a oferecer serviços com valores mais acessíveis, incluindo até promessas de facilitação para obter uma carteira de habilitação”, detalha Alessandro.

“Depois, as pessoas vão ao centro de formação de condutores, que supostamente fez o contato oferecendo o serviço, e descobrem a fraude. Geralmente, os pagamentos solicitados pelos golpistas não são feitos em nome da suposta autoescola. Então, isso é o mínimo que os candidatos devem observar quando são pedidas transferências via Pix”, completa.

Conforme lembra o sindicato, as etapas do processo de habilitação incluem exames, além de aulas teóricas e práticas. Logo, qualquer oportunidade oferecida que não considere os procedimentos mencionados e determinados por lei deve ser recusada. Vale ainda ligar para o número oficial da autoescola a fim de confirmar as informações.



Outro ponto é que o oferecimento de aulas práticas em veículos particulares é ilegal, pois elas só podem acontecer por meio de instrutor credenciado em veículo da autoescola. Por fim, o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) disponibiliza em seu site a lista de centros de formação de condutores credenciados pelo órgão em cada cidade do estado.