Prefeito Fuad Noman visita obras para otimização do Sistema de Macrodrenagem do Córrego Santa Inês, no bairro Boa Vista

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, visitou, nesta segunda-feira (27/11), o córrego Santa Inês, na Região Leste da capital. O local passa por obras no sistema de macrodrenagem. Um novo canal será construído no córrego, com o investimento de R$ 21,7 milhões, com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2024.

Leia também: Justiça determina que Copasa regularize fornecimento de água em Diamantina

Serão 904,74 metros de canalização no bairro Boa Vista para a Via 710. O novo caminho para as águas começa na rua Conceição do Pará, junto à grelha do canal já existente, um nível abaixo, e receberá o escoamento das águas. Depois desse encontro, os dois se separam e o canal em construção guiará o excesso de águas para o Ribeirão Arrudas.

Durante períodos chuvosos, o córrego apresenta episódios recorrentes de alagamentos, já que o volume de água não tem energia suficiente para desaguar no Arrudas e se acumula no entorno do canal do Santa Inês.

"Belo Horizonte tem uma topografia muito complexa, e isso gera inundações pela cidade inteira. Aqui no Santa Inês é um exemplo claro. É uma obra grande, é uma obra cara, uma obra super necessária e nunca se fez tanta obra de combate às enchentes em Belo Horizonte, como tem sido feito nos últimos anos”, disse Fuad Noman durante a visita.

O montante para as obras é recurso proveniente do Fundo Municipal de Saneamento e a execução está sendo supervisionada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital.



*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.