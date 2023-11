Um homem, de 29 anos, foi preso e indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável. O caso está sendo investigado em Bocaiúva, no Norte de Minas.



Segundo a investigação, o homem abusou sexualmente da enteada e de uma amiga dela, ambas de 8 anos. No caso da enteada, a investigação apontou três abusos sexuais. Todos se deram na casa da vítima enquanto a mãe dela estava dormindo.



Já no caso da amiga, a PC informou que o homem levou a amiga, com a enteada, para um clube da cidade. E em um momento em que estavam na piscina, ele teria passado a mão nas partes íntimas da criança.

“Após a conclusão da investigação, ele foi indiciado quatro vezes pelo crime de estupro de vulnerável, sendo uma em razão ao fato ocorrido no dia 12 de novembro e três vezes em relação aos abusos cometidos em desfavor da enteada dele”, explicou o delegado responsável pelo caso, Theles Martins.O homem está preso enquanto aguarda a decisão da Justiça sobre a pena ou a absolvição do caso.