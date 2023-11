Momento do acidente e fim da perseguição

Uma mulher de 26 anos causou um acidente grave em Patos de Minas, no fim de semana, ao fugir da Polícia Militar por estar fora de casa, mesmo sentenciada a prisão domiciliar. A batida foi flagrada por câmera de segurança.

O caso começou quando policiais tentaram abordar a mulher que conduzia uma moto sem placa no centro da cidade do Alto Paranaíba. Houve perseguição e no cruzamento das ruas Prefeito Camundinho e Ouro Preto, a mulher avançou a parada obrigatória. Foi quando ela bateu na lateral de um carro que passava pelo local.

Ela caiu e a PM conseguiu prendê-la. Contudo, devido aos ferimentos, ela precisou de atendimento médico e foi levada para o Hospital Regional de Patos de Minas. A motociclista teve fraturas em um dos braços, em um ombro e no tórax.





Identificada, os policiais descobriram que a fugitiva tinha condenação por tráfico de drogas e estava em prisão domiciliar.



O condutor do carro não teve ferimentos graves, mas precisou de atendimento, sendo levado para a Santa Casa.