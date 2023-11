Ao menos três pessoas, da mesma família, morreram no engavetamento na tarde desta segunda-feira (27) na rodovia Fernão Dias (BR-381), em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Outras duas vítimas viajavam no carro da Prefeitura de Guaxupé. O acidente deixou seis mortos, segundo Corpo de Bombeiros.

Entre as vítimas estão o casal Diego Ribeiro Tameirão, 35, e Caroline Loiola, 32, e a filha deles de 14 anos. Eles estavam em um Chevrolet Cobalt, que seguia para a capital mineira. No veículo havia uma quarta pessoa, ainda não identificada.

Amiga da família, a arquiteta Polyanna Emmerick disse à Folha de S.Paulo que Caroline estava grávida de três meses. "Conversamos ontem e ela me disse que estava tão feliz, que o Diego era a alma gêmea dela. Uma tragédia. Era uma das minhas melhores amigas, estou sem chão", disse.

Nas redes sociais, Emmerick publicou uma foto da cerimônia de casamento de Diego e Caroline. "Deus, dê um lugar de paz a meus afilhados. A saudade aqui vai ser grande", escreveu.

Caroline Loiola era arquiteta e design de interiores. O marido, Diego Tameirão era médico e atuava no Hospital Universitário Ciências Médicas, em Belo Horizonte.

Outras duas vítimas que estavam no carro da Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé, também morreram no local. Segundo o município, o motorista Antônio Jacinto Junior, 35 anos, um paciente e a acompanhante dele seguiam para uma consulta na capital mineira.

Edneia Aparecida dos Reis Alves, 50, acompanhava o marido, Arivaldo Pereira da Silva, 60. Ela morreu na hora.

Segundo os bombeiros, Silva foi retirado das ferragens em estado grave. Ele foi levado para o Hospital João XXIII. Segundo a Prefeitura de Guaxupé, o paciente teve uma fratura na costela e não corre risco de morte.

Outras nove pessoas envolvidas no acidente não se feriram.

Ao todo, 13 veículos se envolveram na batida, sendo quatro carretas e nove carros. O acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte em um trecho da serra de Igarapé, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. É a mesma região na qual sete torcedores do Corinthians morreram em um acidente de ônibus em agosto deste ano --na ocasião, a batida foi na outra pista, no sentido São Paulo.

No início da noite, a concessionária Arteris Fernão Dias, que administra o trecho, informava que os dois sentidos da pista estavam liberados.

Um vídeo, registrado pela concessionária, mostrou o momento da colisão. Nas imagens, há uma retenção no trânsito da via momentos antes do acidente, quando uma carreta desce a estrada em velocidade e arrasta diversos veículos à frente.

A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.