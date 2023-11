A partir deste sábado (2/11), Belo Horizonte vai receber uma nova temporada de passeios turísticos pela cidade. Nos dias 2 e 16 dezembro, moradores e turistas terão a oportunidade de conhecer a capital mineira, sob novos olhares e perspectivas, em city tours e walking tours especiais em homenagem ao aniversário de Belo Horizonte e aos 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha.

Promovido pela Prefeitura, as inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir das 12h desta terça-feira (28/11). Os interessados deverão retirar os ingressos on-line. Ao todo, serão cinco roteiros, com destaque para a cultura, a arte urbana e a arquitetura do município. As datas e os locais dos roteiros podem ser conferidos no Portal Belo Horizonte.

As visitas acontecem no Conjunto Moderno da Pampulha, praças, mirantes, museus, ruas históricas, entre outros pontos turísticos da capital. Com duração média de 4 horas, os city tours serão realizados em micro-ônibus e os walking tours serão passeios a pé, ambos conduzidos por um guia de turismo credenciado pelo Ministério do Turismo.

“Esses passeios estimulam a sensibilização de turistas e, principalmente, dos moradores da capital mineira, valorizando a identidade cultural e as tradições populares, além de promover o fortalecimento do orgulho e da cidadania. A partir disso, o próprio cidadão de Belo Horizonte se torna um disseminador da atividade turística, apoiando na promoção do nosso destino”, afirma Gilberto Castro, presidente da Belotur.

Leia também: Fotos revelam interior do prédio dos Correios e Telégrafos

Para as pessoas que fizerem a inscrição, e por algum motivo não puderem comparecer, a Belotur solicita que façam o cancelamento com antecedência pelo telefone (31) 3277-4975 ou pelo e-mail citytour.belotur@pbh.gov.br, para que outros participantes tenham a oportunidade de experimentar o passeio.