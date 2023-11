O Blue Park, localizado em Foz do Iguaçu no Paraná, conquistou o 4º lugar na mais recente edição do Prêmio Melhores Destinos como um dos melhores parques aquáticos do Brasil. A premiação, que é referência no setor de turismo, reconhece anualmente os destinos e estabelecimentos que se destacam na preferência dos viajantes.

A notícia chega como um marco significativo para o parque, consolidando-o como uma atração turística de excelência em meio à rica oferta de parques aquáticos no país. O reconhecimento é um testemunho do compromisso contínuo do parque em proporcionar experiências inesquecíveis aos visitantes, combinando diversão, entretenimento e serviço de qualidade.

LEIA TAMBÉM: Conheça um refúgio tropical a 30 minutos de São Paulo

“Estamos extremamente felizes em alcançar esse reconhecimento no Prêmio Melhores Destinos. Essa conquista é o resultado de anos de investimento em infraestrutura, qualidade de serviços e a constante busca por inovação. Queremos expressar nossa gratidão aos nossos visitantes, que nos escolheram como destino para momentos especiais”, afirmou Elvio Andrade, Diretor Geral do Blue Park.

Reconhecimento traz visibilidade

A competição acirrada envolveu parques de renome em todo o Brasil, tornando a conquista do Blue Park ainda mais notável. A importância desse reconhecimento vai além das fronteiras do parque aquático. “A premiação contribui para o fortalecimento do turismo local e regional, atraindo visitantes de diferentes partes do país e impulsionando a economia da região. Além disso, o prestígio conferido pelo Prêmio Melhores Destinos coloca o Blue Park no radar internacional, aumentando sua visibilidade como um destino turístico de classe mundial”, comemora Luciano Motta, CEO do Mabu Hoteis e Resorts e Blue Park do Grupo Mabu.

O setor de turismo é vital para o desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu, e o sucesso do Blue Park nesse cenário é um exemplo do potencial da região em oferecer experiências turísticas memoráveis. A notícia do Prêmio Melhores Destinos certamente atrairá mais olhares para o Blue Park, promovendo o turismo sustentável e atraindo novos investimentos.

LEIA TAMBÉM: Planeje seu final de ano em família no LEGOLAND Florida Resort

“O reconhecimento do Blue Park no Prêmio Melhores Destinos é motivo de celebração para o Grupo Mabu e para toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Essa lembrança reforça a importância do turismo como catalisador do desenvolvimento regional e destaca a excelência do parque como um destino imperdível para quem busca diversão e momentos inesquecíveis”, finaliza Elvio.

The post Blue Park no prêmio Melhores Destinos de 2023 appeared first on Uai Turismo.