Um homem, de 26 anos, foi executado a tiros na zona rural de Goianá, na Zona da Mata Mineira. Segundo o boletim de ocorrência, no qual o jornal Estado de Minas teve acesso, a suspeita é que ele tenha sido assassinado por parentes da mulher.



Na tarde desta segunda-feira (27/11), a vítima estava em casa, na companhia da esposa, quando dois homens invadiram a residência, ordenaram que a mulher saísse da casa e, logo depois, atiraram contra a vítima, baleada na cabeça e nas costas.

Logo após o crime, os dois fugiram em direção à Juiz de Fora. A Polícia Militar começou a fazer uma operação de cerco e bloqueio nas estradas que ligam as duas cidades. No bairro Miguel Marinho, na zona norte da cidade, a PM visualizou o carro onde estavam os suspeitos. Eles tentaram fugir, mas foram capturados pelos policiais.

Um dos homens presos é cunhado da mulher da vítima. Ele disse para os policiais que a vítima estava muito agressiva nos últimos dias com a esposa e com os parentes dela. E a causa da irritação seria fofoca familiar. As fofocas, no entanto, não foram relatadas.Ao todo, cinco pessoas foram presas em flagrante, três homens e duas mulheres. O grupo é suspeito de ter planejado e executado a morte do homem.O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.