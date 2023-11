Uma pesquisa realizada pela OLX, plataforma de vendas online, revelou que os mineiros perderam cerca de R$ 4 milhões em golpes na compra e venda de celulares pela internet nos oito primeiros meses deste ano.

O estado de Minas Gerais é o terceiro com mais golpes no país, concentrando quase 10% das fraudes deste tipo, estando atrás apenas de São Paulo (35%) e Rio de Janeiro (21%). Entretanto, apesar dos números expressivos, o estudo aponta uma queda de 37% do prejuízo em relação ao ano anterior.

Os celulares da marca Apple são os mais visados pelos fraudadores, correspondendo a 78% dos golpes, sendo o modelo iPhone 11 o preferido, seguido por XR, 13 Pro Max, 12 e 12 Pro Max. No Brasil, calcula-se que ocorreram cerca de 24 mil golpes na categoria entre janeiro e agosto de 2023.

Os cinco primeiros fecham com Paraná tendo cerca de 5.6% das fraudes totais no país e Distrito Federal com 4%. No total, os valores chegam a marca de R$ 85,6 milhões no país, um número 25% menor se comparado ao mesmo período de 2022, quando foi de R$ 114,8 milhões.



Dicas da Polícia Civil para evitar fraudes



A delegada Elyenni Célida orienta que toda compra deve ser precedida de pesquisa e reflexão sobre a sua pertinência, pois transações por impulso tornam o consumidor mais suscetível a golpes.



“É preciso checar o valor total e das parcelas, os juros, o prazo de entrega, a quantia cobrada pelo frete e se não algum tipo de seguro ou garantia estendida não autorizada pelo comprador”, afirma.



Outra dica é pesquisar os preços dos produtos com antecedência a fim de constatar na sexta-feira se, de fato, os preços praticados estão abaixo daqueles habitualmente praticados.



Em relação às formas de pagamento, o Pix e o cartão de crédito são os meios mais seguros em comparação com o boleto bancário.



- Pix: conferir dados do recebedor e redobrar os cuidados quando o beneficiário é pessoa física.

- Boleto: conferir todos os dados, como nome da empresa, data, CNPJ, entre outros.

- Cartão de crédito: optar pelo cartão virtual único (oferecido pela maioria das instituições financeiras).

- Nunca entregar ou enviar fotos do cartão e não salvar dados de cartão para compras futuras.

- Cartão por aproximação: qualquer pessoa que tiver acesso realiza compras facilmente. Por isso, atenção redobrada.