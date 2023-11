A Polícia Civil (PCMG) prendeu quatro homens suspeitos de fraudar a prova de legislação para conseguir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Varginha, no Sul de Minas Gerais.





Segundo a polícia, a prisão ocorreu nessa terça-feira (7/11), ao final da prova. De acordo com o órgão, um dos candidatos usava uma câmera e um ponto eletrônico. Ambos de forma escondida.



A câmera filmava a prova e mandava as imagens, em tempo real, para outras três pessoas que participavam da fraude. O trio falava as respostas pelo ponto eletrônico do candidato.





Ao final da prova, os policiais civis seguiram o suspeito até o local em que os comparsas estavam, que era próximo da rodoviária.





Suspeita de grupo especializado na fraude





Segundo a Polícia Civil, esse foi o segundo caso, em poucos dias, de tentativa de fraude em provas de legislação no Sul de Minas. No final de outubro, cinco pessoas foram presas pelo mesmo crime, em Três Corações.





De acordo com a PC, há a suspeita de que exista um grupo especializado neste tipo de fraude na região. As investigações dos dois casos, de Três Corações e Varginha, seguem para poder saber se a suspeita é correta.