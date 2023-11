Para evitar processo judicial envolvendo racismo, o Colégio Nacional de Uberlândia assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Procon do município do Triângulo Mineiro e vai destinar bolsas a pessoas pretas em compensação. Era investigado um caso denunciado à superintendência do consumidor que não teria sido devidamente apurado.



O termo, que consta em Diário Oficial do Município, aponta que o Procon apurou atos de discriminação racial cometidos contra menores de idade pretas, matriculadas na escola e que “nos autos constam provas inequívocas e sólidas de cometimento de violações a normas protetivas dos consumidores”.



Por meio do TAC, a instituição particular se comprometeu a adotar medidas antirracistas como a implementação de disciplina eletiva em torno do tema “Educação para as Relações Étnico-Raciais” e a instituição de um comitê qualificado para tratar demandas relativas a qualquer tipo de discriminação, com a criação de regras claras a serem seguidas pelos funcionários e a oferta a todos os funcionários, inclusive professores, de curso de formação antirracista.

A escola ainda terá que ofertar anualmente, a partir de 2024, pelo menos 50 bolsas integrais a jovens pretos, levando em consideração critério socioeconômico, e ainda deve investir R$ 37 mil em material educacional de combate ao racismo, que será distribuído em toda rede educacional da cidade.



Foi definida como indenização às vítimas de racismo a concessão de bolsa de estudos integral e o pagamento de despesas com acompanhamento psicológico.



“Não há dúvida de que, entre a escola e o aluno, também há uma relação de consumo e, assim sendo, como prestadora de serviço, cabe à instituição adotar todas as medidas para resguardar esse cliente. Recebemos de pais e estudantes uma representação apontando que a escola particular que frequentavam deixou de agir ao receber denúncias de atos discriminatórios contra alunos matriculados. Além de não reprimirem esses atos, não informaram de imediato os pais desses adolescentes”, contou o superintendente do Procon Uberlândia, Egmar Ferraz.



O Colégio Nacional se dispôs a realizar correções e adequações dentro dos parâmetros acordados e apontados pelo TAC ao mesmo tempo que os denunciantes declinaram de acionamento judicial. A reportagem tentou contato com a direção da escola, mas ainda não teve o retorno. O espaço continua aberto para o posicionamento.