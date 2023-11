A descoberta de um corpo degolado, deixado na calçada de uma rua de Uberlândia, entrelaçou o assassinato e casos de supostos estupros e vingança na cidade do Triângulo Mineiro. A mulher da vítima e o amante dela foram presos.



O corpo foi encontrado nessa terça-feira (7/11). Ele estava jogado embaixo de um sofá velho, no Bairro Santa Luzia, zona sul da cidade. O corpo tinha vários ferimentos e estava com a garganta cortada. Ele foi atacado com telhas, porretes e facas.

[FOTO1]

A descoberta de um corpo degolado, deixado na calçada de uma rua de Uberlândia, entrelaçou o assassinato e casos de supostos estupros e vingança na cidade do Triângulo Mineiro. A esposa do morto e o amante dela foram presos.

Primeiro aconteceu o encontro de cadáver, nesta terça-feira (7/11). Ele estava jogado embaixo de um sofá velho, no bairro Santa Luzia, zona sul da cidade. O corpo tinha vários ferimentos e estava com a garganta cortada. Ele foi atacado com telhas, porretes e com facas. Levantamentos das polícias Militar e Civil nas horas seguintes identificaram o morto e depois sua esposa. Ela seria a mandante do homicídio. O que foi descoberto é que, segundo as informações iniciais, a mulher teria procurado a ajuda do amante, que faria parte de uma facção criminosa, para uma retaliação. O homem assassinado teria estuprado o casal de enteados, uma menina de 13 anos e um menino de 5 anos. Dessa forma, ele se tornou alvo da esposa e do amante dela. “Ela já vinha aceitando que o companheiro realizasse, por exemplo, tráfico de drogas na casa dela. Ela já era uma mulher envolvida com a criminalidade e buscou justiça pelos abusos dos filhos”, explicou o delegado de Homicídios, Eduardo Leal. Tanto ela quanto o suposto executor foram presos em flagrante. As crianças foram levadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e serão acompanhadas pelo Conselho Tutelar.

Levantamentos das polícias Militar e Civil apontam que a mandante do homicídio seria a mulher da vítima. O que foi descoberto é que, segundo as informações iniciais, a mulher teria procurado a ajuda do amante, que faria parte de uma facção criminosa, para uma retaliação.O homem assassinado teria estuprado o casal de enteados, uma menina de 13 anos e um menino de 5. Dessa forma, ele se tornou alvo da mulher e do amante dela. “Ela já vinha aceitando que o companheiro realizasse, por exemplo, tráfico de drogas na casa dela. Ela já era uma mulher envolvida com a criminalidade e buscou justiça pelos abusos dos filhos”, explicou o delegado de Homicídios, Eduardo Leal.Tanto ela, quanto o suposto executor, foram presos em flagrante.As crianças foram levadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e serão acompanhadas pelo Conselho Tutelar.