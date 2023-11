A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem que atirou 18 vezes contra pessoas que estavam em um bar durante tentativa de homicídio em Poço Fundo, no Sul de Minas. O crime aconteceu há menos de um mês, no dia 15 de outubro, no centro da cidade.



Print do vídeo mostra momento em que o homem aponta arma para pessoas em bar Polícia Civil A prisão do homem ocorreu durante cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão nessa terça-feira (07/11), na casa dele, no Bairro Santa Helena. Com o suspeito, foram encontradas 161 porções de cocaína e uma porção prensada de maconha, além de R$ 585 em dinheiro.



O rapaz, de 35 anos, não acertou ninguém no dia do crime. Segundo a polícia, apenas a si mesmo, em um dos pés e uma das pernas. Os tiros aconteceram após uma briga que teria se iniciado no estabelecimento.

Homem estava com drogas e dinheiro em casa Polícia Militar/Divulgação

De acordo com a polícia, os disparos não atingiram as vítimas porque elas conseguiram correr e se esconderam atrás de veículos que se encontravam estacionados em via pública. Não foi informado se o homem estava embriagado ou o que teria acontecido para ele acertar os tiros nele mesmo.“As investigações indicam que o investigado, utilizando-se de uma arma de fogo (tipo pistola) foi o autor dos disparos visando a morte de seus desafetos. No total, foram realizados 18 disparos, sendo que um destes atingiu a perna e o pé do próprio investigado”, informou a PC.Ainda segundo a Polícia Civil, o homem seria natural do estado de Pernambuco e já é investigado por outros crimes graves, como tráfico de drogas e homicídio. A prisão preventiva foi pedida após as investigações.O investigado preso foi encaminhado para o Presídio de Machado/MG. Os inquéritos policiais relacionados à tentativa de homicídio e ao tráfico ilícito de drogas serão concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário.Iago Almeida / Especial ao EM