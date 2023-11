Um homem, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar acusado de abusar sexualmente da enteada, de 11 anos, durante os últimos dois anos. O caso foi registrado em Montes Claros, no Norte de Minas.



Segundo o boletim de ocorrência, a menina comentou com uma colega de sala, na escola, que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto.



O caso chegou aos professores, que levaram para a diretoria. Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada. A menina voltou a relatar os abusos sexuais e foi encaminhada para um hospital para realizar exame de corpo de delito.

A Polícia Militar foi atrás do padrasto que foi encontrado com a mãe da vítima. A mulher tentou proteger o companheiro, relatando que era mentira a fala da filha. O homem também negou ter cometido o crime.No entanto, com base no relato da menina e do exame de corpo de delito, o homem foi preso.O caso, agora, é investigado pela Polícia Civil.