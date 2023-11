Diagnosticado com um quadro de Leucemia Linfóide Aguda (LLA), o pequeno Marcos, de 2 anos, luta contra o tempo para conseguir custear o tratamento contra a doença. A reportagem do Estado de Minas conversou com Juliana Hilária, de 33 anos, mãe da criança, que deu mais detalhes sobre a gravidade da situação.

"Desde então [a confirmação da doença], a gente foi para o Hospital João XXIII, para o CTI (Centro de Terapia Intensiva), e de lá fomos transferidos para o Hospital das Clínicas. Ao todo, ficamos dois anos dentro do hospital, sem sair, nada", contou.

A mãe de Marcos também relatou que em setembro desse ano, eles receberam uma notícia não muito agradável. Um laudo dos médicos indicava que não havia mais o que ser feito, o tratamento não estava mais sendo eficaz e ele teria apenas dois meses de vida.

Diante dessa situação delicada, Juliana buscou tratamentos alternativos na tentativa de salvar a vida de seu filho. Em uma dessas pesquisas, ela descobriu um tratamento moderno e inovador, mas muito caro.

Trata-se do CAR-T Cells (Células CAR-T), um tratamento que se baseia em usar o próprio sistema de defesa do corpo para combater as células específicas do câncer. Elas são produzidas em laboratório e derivam das células mais importantes do nosso corpo, em termos de defesa, as células T.

No entanto, é um tratamento que custa em torno de R$ 2,6 milhões, montante impossível de ser pago pela família de Marcos. Nesse sentido, Juliana decidiu lançar uma 'vaquinha on-line' para arrecadar fundos para o tratamento do pequeno.

"Eu não tenho condições [para custear o tratamento]. Eu passo tanta dificuldade com o Marcos, às vezes, a gente fica até sem o que comer", completou Juliana.

A mãe ainda disse que na terça-feira da semana passada, o Marcos foi internado novamente, reclamando de algumas dores nos braços. O corpo de Marcos, segundo Juliana, "só produz as células da doença", que se agrava a cada dia que passa.

Como ajudar

Para contribuir com a campanha de arrecadação para o tratamento do pequeno Marcos, você pode acessar este link. Até o momento, foram angariados mais de R$ 36 mil, com mais de 770 apoiadores.