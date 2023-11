As raízes ficaram expostas e a situação assustou quem estava no local

Uma árvore de grande porte caiu e atingiu um carro na Rua Inconfidentes, na Savassi, na tarde desta terça-feira (28). O Corpo de Bombeiros atua na retirada do tronco, que rompeu fios e deixou o condomínio ao lado sem energia elétrica.

A planta da espécie Munguba ficava ao lado do passeio da edificação número 443 da Rua Inconfidentes, Região Centro-Sul, e despencou nesta tarde. As raízes ficaram expostas e a situação assustou quem estava no local.

Bruno Pierre, de 30 anos, trabalha com instalação de interfones e estava trocando o equipamento do condomínio vizinho quando escutou um estrondo e sentiu um tremor percorrendo o solo pelos pés.

“A árvore caiu bem próxima de mim, em cima do carro da empresa. Não teve aviso prévio, foi questão de um segundo, um barulho forte e o tronco já estava no chão, não fazia ideia do que era, até ver”, conta Bruno.

Segundo testemunho, nenhuma pessoa passava no local e apenas o veículo da empresa foi atingido. Os danos foram poucos: uma lanterna quebrada e alguns arranhões. “Felizmente, a rua é bem tranquila, ninguém passava no local e nenhum outro carro, ainda bem, por que do jeito que ela caiu acertaria alguém”, diz Bruno Pierre.

A prefeitura de Belo Horizonte e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram contactados pela redação, que aguarda retorno. Matéria em andamento.