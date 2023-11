O Corpo de Bombeiros atuou na contenção das chamas no Vila Cemig

Um incêndio tomou conta de três carros em um estacionamento no bairro Vila Cemig, na Regional Barreiro, nesta terça-feira (28). A suspeita é de que as chamas são de ato criminoso, e não houve vítimas ou grandes danos às construções por perto.

No encontro da Rua Ema com a Rua Pavão, três veículos foram consumidos por labaredas e ficaram em situação sem perspectiva de recuperação. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CPMMG) realizou a contenção do incêndio, e o risco de propagação foi eliminado.

Segundo o CPMG, há suspeita de incêndio criminoso, e equipes da Polícia Militar de Minas Geria e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foram acionadas.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.