O músico inglês Paul McCartney já está na Arena MRV se preparando para o show deste domingo (3/12), às 20h. Momentos antes, ele fez a alegria de alguns admiradores. O ex-Beatle deixou o hotel onde está hospedado e acenou para fãs que faziam vigília desde sexta-feira (1º/12) no local. O cantor e sua banda também se apresentam em BH nesta segunda (4/12).

Esta é a décima vez que Paul traz sua turnê para o Brasil. Em entrevista a Pedro Bial, ele explicou por que os Beatles nunca vieram ao país. "Para ser sincero, a gente só fazia o que nosso agente mandava. Então se ele não dissesse para irmos ao Brasil, nós não iríamos. Agora eu que escolho para onde vou", contou.

Com os ingressos esgotados, a expectativa é que Paul apresente músicas clássicas dos Beatles, singles de sua carreira solo e do projeto Wings.

Paul McCartney revelou que sua turnê "Got Back" terá um dueto com John Lennon. Usando inteligência artificial, foi possível recriar, na canção 'I've Got a Feeling', a voz do cantor, que morreu em 1980.