Um baixo, que havia sido roubado da parte traseira de uma van em 1972, voltou às mãos de seu proprietário, Paul McCartney, na última quinta-feira (15). É o resultado da campanha "The Lost Bass"-o baixo perdido, em português- empreendida há seis anos por fãs do ex-Beatle para reencontrar o instrumento que tanto gosta.

McCartney comprou esse baixo no início da década de 1960, quando a banda fazia uma temporada de apresentações em bares e restaurantes da Alemanha. O músico diz ter comprado o instrumento da marca Hofner por 30 libras. Na época em que o baixo havia sido furtado, os Beatles já haviam se separado, e McCartney havia fundado a banda Wings.





Seus últimos registros com o instrumento remontam às gravações do disco "Let It Be", que ocorreram entre 1969 e 1970. Segundo o jornal britânico The Guardian, o objeto é avaliado hoje em 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 53 milhões.





A campanha identificou que o baixo foi vendido para Ronald Guest, dono de um pub na capital inglesa. Suspeitando que o instrumento deveria ter ficado com a mesma pessoa durante todo esse tempo, os fãs publicaram um artigo no jornal The Telegraph, também do Reino Unido.





A campanha se tornou famosa, e o casal Scott e Naomi Jones foram convidados a diversos canais de televisão ao redor do mundo. Só assim conseguiram localizar o baixo, agora devolvido a McCartney.