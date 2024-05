O cantor Milton Nascimento lançou, nesta quarta-feira (15/5), o primeiro single de seu novo álbum de estúdio. Trata-se de uma regravação de “Outubro”, música de 1968, lançada pela primeira vez no álbum “Courage”, o segundo da carreira de Bituca e o primeiro gravado nos Estados Unidos. O álbum se chamará "Milton + esperanza" e será uma parceria com a americana Esperanza Spalding.







A faixa é uma parceria de Milton com Fernando Brant. É a música de Bituca mais antiga que integrará a tracklist do álbum “Milton + esperanza”, parceria do brasileiro com a cantora americana Esperanza Spalding. O novo trabalho estreia dia 9 de agosto.







Com 16 faixas, “Milton + esperanza” será uma homenagem à amizade dos dois artistas, que floresceu nos últimos 10 anos. No repertório, estão cinco regravações de trabalhos antigos de Bituca, além de dois covers: “A day in the life”, dos Beatles, e “Earth song”, de Michael Jackson. O álbum conta com diversas participações especiais, incluindo Paul Simon, Dianne Reeves, Lianne La Havas, Maria Gadú, Tim Bernardes, Carolina Shorter e Shabaka Hutchings, entre outros.







“Milton + esperanza” é o primeiro álbum de Spalding desde “Songwrights Apothecary Lab”, de 2021. Com o trabalho, ela faturou o Grammy de Melhor Álbum Vocal de Jazz. Já o último trabalho de Milton é “Outros cantos”, de 2023, em parceria com a dupla Chitãozinho e Xororó. Ele já venceu quatro Grammys Latinos e um Grammy Award.







Veja a tracklist completa:







01 The Music Was There

02 Cais

03 Late September

04 Outubro

05 A Day in the Life

06 Interlude for Saci

07 Saci [ft. Guinga]

08 Wings for the Thought Bird [ft. Elena Pinderhughes and Orquestra Ouro Preto]

09 The Way You Are

10 Earth Song [ft. Dianne Reeves]

11 Morro Velho [ft. Orquestra Ouro Preto]

12 Saudade Dos Aviões da Panair (Conversando No Bar) [ft. Lianne La Havas, Maria Gadú, Tim Bernardes and Lula Galvão]

13 Um Vento Passou (Para Paul Simon) [ft. Paul Simon]

14 Get It by Now

15 Outra Planeta

16 When You Dream [ft. Carolina Shorter]