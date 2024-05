The Beatles revive o clássico 'Let It Be' em novo vídeo

The Beatles, o grupo mais bem sucedido da história da música, lançou nesta sexta-feira (10) um novo vídeo para o clássico Let It Be, com trechos da versão restaurada do filme de mesmo nome, que já está disponível na plataforma Disney+, juntamente com cenas inéditas.



Lançado em maio de 1970, em meio ao turbilhão da separação dos Beatles, o álbum Let It Be ocupa hoje seu lugar de direito na história da banda. Antes visto por uma lente mais sombria, o disco agora é trazido à luz por meio de uma restauração primorosa e um novo contexto sugerido pelas revelações trazidas pela série documental The Beatles: Get Back, de Peter Jackson, vencedora de vários prêmios Emmy.



Lançada na Disney+ em 2021, a produção mostra o clima de camaradagem entre o icônico quarteto, capturando um momento crucial na história da música. Em 2021, o álbum Let It Be, dos Beatles, foi mixado em estéreo surround 5.1 com a tecnologia Dolby Atmos pelo produtor Giles Martin e pelo engenheiro de mixagem Sam Okell para uma série de pacotes de edição especial lançados pela Apple Corps Ltd., Capitol Records e Universal Music Enterprises (UMe).



As coleções Super Deluxe em CD, vinil e digital do álbum também apresentam 27 gravações de sessões inéditas, um EP Let It Be de quatro faixas e a inédita mixagem estéreo de 14 faixas do LP Get Back, compilada pelo engenheiro Glyn Johns em maio de 1969.



O filme Let It Be, dirigido por Michael Lindsay-Hogg em 1970, foi meticulosamente restaurado pela equipe de Peter Jackson na Park Road Post Production. Ele está sendo distribuído com exclusividade pela Disney+ desde o dia 8 de maio de 2024.

A produção audiovisual, que contém imagens que não foram incluídas na série documental Get Back, leva os espectadores primeiramente aos ensaios, depois ao estúdio e, finalmente, ao telhado da Apple Corps em Londres, em janeiro de 1969, quando os Beatles, acompanhados pelo quinto beatle Billy Preston, se apresentam ao vivo pela última vez, depois de ter escrito e gravado o álbum Let It Be.





Assista ao novo clipe de Let it Be: