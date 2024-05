Milton Nascimento se aposentou dos palcos há pouco mais de um ano, mas, conforme anunciou durante a turnê de despedida, seguiria em atividade nos estúdio.

A materialização desse intento está no prelo. A cantora, compositora e contrabaixista norte-americana Esperanza Spalding vai lançar, em breve, um novo álbum, gravado em colaboração com o cantor e compositor.

O primeiro single de "Milton + Speranza" acaba de vir à luz - trata-se da faixa "Outubro", um tema menos conhecido que ele registrou em "Courage" (1968), segundo LP de sua carreira e o primeiro gravado nos Estados Unidos.

O disco gravado em parceria traz cinco canções de Milton, quatro composições de Esperanza e releituras de artistas como Michael Jackson, Wayne Shorter e Beatles. Recheado de participações especiais, de nomes como Paul Simon, Dianne Reeves, Lianne La Havas, Maria Gadú, Tim Bernardes, Carolina Shorter e Shabaka Hutchings, entre outros, "Milton + Esperanza" tem lançamento previsto para 9 de agosto.

O álbum é o primeiro de Esperanza desde "Songwrights apothecary Lab", de 2021, que lhe valeu um Grammy de Melhor Álbum de Jazz Vocal. A artista ganhou o mesmo prêmio dois anos antes, com seu álbum "Little Spells".

Milton e Esperanza mantêm uma relação de amizade e admiração mútua há mais de uma década. Eles já se apresentaram juntos em algumas ocasiões - na edição 2011 do Rock in Rio, por exemplo - e registraram colaborações pontuais em estúdio ao longo da última década. A cantora sempre fez questão de expressar sua reverência pelo mestre da MPB.

Leia também: Milton Nascimento é homenageado em site de Paul McCartney

"Ele é um compositor excepcional. Recordo que em certa ocasião, logo pela manhã, decidi escutar em casa os álbuns do Clube da Esquina. Pretendia fazer outras coisas enquanto os discos tocassem. No entanto, assim que cheguei à cozinha, me vi embasbacada. Voltava à sala e colocava o som para repetir cada música umas 15 vezes. Claro que não fiz mais nada naquele dia", disse em entrevista concedida há pouco mais de uma década.

O show de encerramento da turnê que marcou a despedida de Milton dos palcos foi realizado em Belo Horizonte, no Mineirão, em novembro de 2022.

O cantor disse, à época, o que sentiu durante a derradeira apresentação. Ele falou que ainda estava "aterrissando" após a despedida dos palcos, mas ressaltou que o momento foi especial por conseguir reunir nomes "importantes" para ele, como Márcio Borges, Lô Borges, Toninho Horta, Samuel Rosa, Beto Guedes, Wagner Tiso e Nelson Ângelo.

"Foi um acontecimento incrível para a gente fechar esse ciclo, ainda mais que essa turnê inteira foi especial. Meu filho, Augusto, conseguiu criar um projeto em que todas as pessoas envolvidas são grandes amigos. E isso fez toda a diferença."

E prosseguiu: "O carinho de cada uma daquelas 60 mil pessoas que estavam lá (no Mineirão) vai me marcar pra sempre. Agradeço também aos 500 mil fãs que estiveram com a gente ao longo da nossa turnê", disse. Na ocasião, Milton reforçou, em entrevista ao jornal "The Guardian", que não estava encerrando a carreira: "Não estou me despedindo da música. Recuso-me a dizer adeus à música".