Ivete Sangalo divulgou nesta quarta-feira (15/5) um comunicado anunciando o cancelamento da turnê "A festa", comemorativa por seus 30 anos de carreira. O motivo, conforme diz o texto, é que "a produtora responsável pelos shows não garantiria condições para que as apresentações acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas". O primeiro show da turnê, que passaria por 30 cidades, até abril de 2025, seria no dia 1º de junho.

Segundo o comunicado, "A festa" foi idealizada com base no desejo da cantora de compartilhar a celebração de seus 30 anos de carreira de maneira grandiosa com o público. "Mas a realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato", diz o comunicado publicado nas redes sociais.

Leia também: Ludmilla cancela turnê 'Ludmilla in the house tour'

A equipe de Ivete informou ainda que a cantora sente e agradece o carinho dos fãs. Apesar do cancelamento da turnê, o texto informa que a cantora ainda espera poder se apresentar, em breve, nas cidades que receberiam os shows. O comunicado termina com a informação de que as pessoas que compraram os ingressos podem entrar em contato com a promotora do evento para buscar as orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos.

No final de 2023, Ivete realizou um show no Maracanã, o "Ivete 3.0", que marcou o início das comemorações de suas três décadas de carreira. O evento contou com uma estrutura significativa, incluindo um corpo de balé de 30 dançarinos e efeitos especiais.

Leia: Ivete Sangalo dedica música para Preta Gil em show de 30 anos de carreira

Nessa nova turnê, ela prometia apresentar a mesma variedade de músicas que marcaram sua carreira - das faixas mais antigas, como "Abalou", "Se eu não te amasse tanto assim" e "Arerê", até as mais recentes, como "Cria da Ivete", "Rua da saudade", "Gigante" e "Macetando".