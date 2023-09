677

Ivete Sangalo anunciou que parte da renda da turnê irá para projetos sociais Rafael Mattei/Divulgação

E vai rolar a festa.

A partir de dezembro, Ivete Sangalo dá início à turnê "Ivete 3.0", comemorativa de seus 30 anos de carreira. O primeiro show, de um projeto ambicioso que propõe levar o espetáculo a 30 cidades do Brasil, será realizado dia 20 de dezembro, no Maracanã, com transmissão ao vivo pela Globo. Ivete volta ao estádio 17 anos depois da gravação do DVD ao vivo, um dos marcos da sua carreira.

"Será a maior turnê que esse país já viu", disse a cantora, em entrevita virtual coletiva. A turnê é apenas uma das ações com as quais a cantora baiana pretende comemorar sua trajetória de três décadas. O projeto tem lado social com doação de parte da renda dos shows ao Instituto Ivete Sangalo. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira (25/9).

No pacote estão incluídos ainda a volta do Trio Pipoca, que este ano marcou a abertura do Carnaval em Salvador e, para os fãs da folia soteropolitana o retorno do Bloco Coruja, agora sob direção dela, em três noites, cada uma inspirada em fatos das três décadas da carreira da cantora. O Rio de Janeiro foi a única cidade com data confirmada. A programação completa só deverá ser conhecida a partir do ano que vem.

Contudo, Ivete garantiu que a ideia da produção é que o show seja levado a todos os fãs espalhados pelo país. A cantora reconheceu que muitos dos seus admiradores precisam se redobrar para vê-la em cena. A ideia, com essa turnê, é que a comemoração seja para todos.

O pacote Ivete 30 anos inclui ainda a confirmação da quarta temporada de"The masked singer", que já está sendo gravada, e a segunda temporada de "Pipoca da Ivete", que estreou no último domingo (17/9). A geração digital também está lembrada no projeto, com criação de websérie, videocast e especiais em que Veveta vai mostrar, por temas, os 30 momentos preferidos de sua carreira, no Tik Tok.

Apesar de o primeiro da turnê de Ivete estar programado como especial de fim de ano da Globo, a emissora afirma que o especial de Roberto Carlos, tão tradicional como peru de Natal, está confirmado.