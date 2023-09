677

Show de Toquinho e Camilla Faustino terá canções dele com Vinicius de Moraes, de Tom Jobim e de Luiz Gonzaga Divulgação

Toquinho apresenta nesta sexta-feira (22/9), no Palácio das Artes o show "A arte de viver", no qual interpreta alguns de seus maiores sucessos e recebe a cantora Camilla Faustino como convidada. Como ele mesmo diz, há canções que não podem faltar em seus shows, como "Tarde em Itapoã", "Regra três", "A casa", "Meu pai Oxalá", "O caderno" e "Aquarela", parcerias com Vinicius de Moraes, além de "Eu sei que vou te amar" (Jobim e Vinicius), "Asa Branca" (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira), "Samba da bênção" (Vinicius e Baden Powell) e "Chega de saudade" (Jobim e Vinicius).









Depois, já com Camilla, Toquinho leva para o palco as pessoas que o influenciaram. “Grandes compositores e pessoas que foram responsáveis pela minha formação musical. De um modo geral, o show é isso, tem fragmentos de tudo, quer dizer, tem eu sozinho, tem músicas de vários compositores comigo, tem eu, o lado instrumental, o lado infantil e Camilla cantando.”

Violão soberano

Tem isso tudo no formato voz e violão. “O violão fica em primeiro plano e faz todas as coordenadas. Porém, o show tem uma dinâmica que não fica cansativa, em termos de sonoridade, porque passa por vários momentos, intercalando várias situações musicais distintas”, afirma o compositor.





Ele explica que a retrospectiva de sua carreira que faz no palco começa pelo ponto em que teve “a sensação de tocar uma canção de Jobim, do primeiro sucesso, passando por Jorge Ben Jor, a estada na Itália, com Chico Buarque, em 1968 e 1969”. Na sequência vem o encontro com Vinicius de Moraes, em 1970.





“Tudo é contado de forma divertida e as pessoas vão entrando no meu show de uma maneira cronológica. Nessas histórias ainda vêm coisas que aconteceram com a gente. Coisas que vi do Vinicius, enfim, até mesmo o meu aprendizado de violão e os violonistas que me influenciaram, tudo presente de uma maneira musical.”

“A ARTE DE VIVER”

Show de Toquinho e Camilla Faustino. Nesta sexta-feira (22/9), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos a R$ 260 (inteira), R$ 130 (meia), na plateia 1; R$ 230 (inteira) e R$ 115 (meia), na plateia 2; R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia), na plateia 3. À venda na bilheteria e no site Eventim.





OUTROS SHOWS EM BH



• THE PLATTERS

O grupo vocal americano que se tornou conhecido por sua interpretação de "Only you", entre outros clássicos, é atração desta sexta-feira (22/9), às 21h, no teatro de Centro Cultural Unimed-BH Minas. A inteira custa R$ 240, com meia-entrada na forma da lei. Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da casa ou no site Eventim.

Nova formação do The Platters é atração de hoje em BH Reprodução

O tributo à banda pop Bee Gees terá sessão extra no sábado (23/9), às 17h, no Sesc Palladium, pois os ingressos para o show das 20h “evaporaram” em poucas horas. “Stayin' alive” e outros hits ganham releitura de Júnior Santanna, Guido Roverso e Sérgio Rosa, acompanhados de Rogério Scarton (guitarra), João Rossi (baixo) e Jorge Aniello (bateria). Inteiras custam R$ 240 (plateia 2) e R$ 180 (plateia 3), com meia-entrada na forma da lei, à venda no site Sympla. O teatro fica na Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro.

• ARNALDO FREITAS O paulista Arnaldo Freitas é o convidado do projeto Brasil Profundo, no domingo (24/9), no Centro Cultural Sesiminas, com entrada franca. Com sua viola caipira, ele interpreta destaques da música regional e também repertório autoral. O convidado especial dele será o violeiro mineiro Fernando Sodré. Os dois serão acompanhados por Rafael Schmidt (violão) e Jack Will (percussão). Arnaldo Freitas foi o violeiro oficial do programa “Viola minha viola”. O show começa às 16h e ingressos devem ser retirados no site Sympla. O teatro fica na Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia.





• FESTIVAL ANCESTRALIDADE

A cantora Ana Proença e o cantor Hans Landim participam de encontro de batuques neste domingo (24/9), a partir das 13h, no Candiá Bar (Av. Francisco Sá, 430, Prado). Os bloquinhos Qui Samba é Esse? e Banho de Xêro também batem ponto na Festa Ancestralidade. Couvert: R$ 10.