677

Marcus Viana promete tocar, em homenagem à Praça Sete, canção inédita composta por ele Sonhos e Sons/divulgação

O violinista, cantor, tecladista e compositor Marcus Viana se apresenta neste domingo (24/9), às 17h30, na Praça Sete, acompanhado da Transfônica Orkestra e do Grupo Sagrado Coração da Terra. O artista mineiro contará a história da música de BH desde a década de 1930 até os dias de hoje, passando pelo Clube da Esquina. Viana promete ainda tocar uma composição autoral inédita. O evento faz parte da programação do Festival Cine+10, que começa nesta sexta-feira (22/9). O violinista, cantor, tecladista e compositor Marcus Viana se apresenta neste domingo (24/9), às 17h30, na Praça Sete, acompanhado da Transfônica Orkestra e do Grupo Sagrado Coração da Terra. O artista mineiro contará a história da música de BH desde a década de 1930 até os dias de hoje, passando pelo Clube da Esquina. Viana promete ainda tocar uma composição autoral inédita. O evento faz parte da programação do Festival Cine+10, que começa nesta sexta-feira (22/9).





Palco de óperas

Viana vai começar o show por uma abertura sinfônica. “Estarei ao lado da Transfônica Orkestra, o grupo com o qual faço minhas trilhas sonoras. É um conjunto meio sinfônico, com tímpano, cordas. Misturo isso com o convencional (guitarra, baixo, teclados, baixo e bateria) para realizar um repertório diferente. Darei uma pincelada na música em BH desde 1930 até os nossos dias. Lembro que o Cine Brasil, inaugurado em 1932, antes de virar cinema, era palco de óperas.”





O artista explica que como estará no palco com o Sagrado e a Transfônica, vai misturar suas trilhas sonoras em um contexto programático, iniciando o show com “Um novo século”, tema de abertura da minissérie global “Chiquinha Gonzaga”.





“Em seguida, farei 'Teu lindo olhar', valsa de meu pai composta em 1930, para mostrar como era a música em BH nos anos 1930 e 1940. Será um show inédito, tocado em um lugar onde nunca toquei e que talvez nunca toque mais, ou seja, em plena Praça Sete, com cadeiras distribuídas pela avenida. Convidei também o grupo Les Vianas para cantar 'Teu lindo olhar''”.

'Meu pai, Sebastião Viana, falava que BH era formidável e quem a visitava se apaixonava. Era um jardim vivo, com a Avenida Afonso Pena cheia de alamedas. Tenho um carinho muito grande pela Praça Sete, porque ele tomava cafezinho todos os dias no Café Pérola' Marcus Viana, músico







Viana tocará o tango que fez para a novela da Rede Manchete, “Kananga do Japão”, porque o gênero também faz parte da história de BH.





“Assim vou dando uma volta no passado, chegando até ao Clube da Esquina. Farei 'Travessia' (Milton Nascimento e Fernando Brant) de uma maneira diferente; em 'Vento de maio' (Telo Borges e Márcio Borges), quem vai cantar comigo é Bárbara Barcelos.”





Com Sérgio Pererê, Marcus Viana fará “Amor de índio”, seguida por “Sal da terra”, canções de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. “Mostrarei para a plateia como era o rock progressivo dos anos 1970 e 1980, fazendo aquela textura que mistura o clássico, o psicodélico, o surreal e, de repente,a mineiridade, encerrando com 'Paula e Bebeto' (Milton Nascimento e Caetano Veloso)”.

“MARCUS VIANA, TRANSFÔNICA ORKESTRA E SAGRADO CORAÇÃO DA TERRA”

Neste domingo (24/9), às 17h30, na Praça Sete, Centro de BH. Evento gratuito





OUTRAS ATRAÇÕES DO CINE + 10

• COMÉDIAS AO AR LIVRE



O Festival Cine + 10, que acontece no entorno da Praça Sete, no Centro, para celebrar os 10 anos de reabertura do Cine Theatro Brasil Vallourec, terá programação gratuita desta sexta-feira (22/9) a domingo (24/9). Além de música, o evento conta com circo, teatro, cinema, arte urbana, exposição interativa e tour histórico e arquitetônico. Hoje, às 12h, no Palco Carijós, tem a comédia “Como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso”, com Carlos Nunes. O sucesso “Acredite, um espírito baixou em mim”, com Ilvio Amaral e Maurício Canguçu (sábado, às 12h), e “Guara-pa-rir”, com Kayete e Guilherme Oliveira (domingo, às 12h), também serão apresentados.

Ilvio Amaral na peça 'Acredite, um espírito baixou em mim', que terá sessão ao ar livre no sábado Claudia Rocha/divulgação





• CINEMA EM FOCO



A mostra "Década em foco" traz filmes produzidos entre 2013 e 2023 em sessões comentadas por especialistas. Neste sábado (23/9), haverá exibição de “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson (14h30); “Interstellar”, de Christopher Nolan (17h); e “Noite passada em Soho”, de Edgar Wright (20h10). No domingo (24/9), serão exibidos “Dois irmãos”, de Dan Scanlon (10h), em sessão especial para acolher crianças com autismo ou com distúrbios sensoriais; “Era uma vez em… Hollywood”, de Quentin Tarantino (14h); “No coração do mundo”, de Gabriel Martins e Maurílio Martins (17h); e “1917”, de Sam Mendes (19h45). Retirada de ingressos uma hora antes da sessão na bilheteria do Cine Theatro Brasil Vallourec.



• GUAJA 10



Com curadoria do Guaja.cc, coletivo de economia criativa de Beagá que também comemora uma década de existência, 30 marcas de empreendedores e artistas locais (10 por dia) expõem trabalhos em formato de loja temporária, ao ar livre, na Praça Sete. A programação completa do festival está disponível em www.festivalcinemaisdez.com.br.