No concerto no Conservatório da UFMG, Anthony Flint vai se apresentar ao lado do pianista Gustavo Carvalho e da violoncelista norte-americana Elise Pittenger





De volta a Belo Horizonte para curta temporada, o violinista britânico Anthony Flint, ex-spalla da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, cumpre agenda com três recitais nesta semana. O primeiro deles será nesta terça (14/5), no projeto Palco Livre, no Conservatório UFMG.

Flint vai se apresentar ao lado do pianista Gustavo Carvalho, fundador e diretor artístico do Artes Vertentes – Festival Internacional de Artes de Tiradentes, e da violoncelista norte-americana Elise Pittenger, também ex-Filarmônica e atualmente professora da Escola de Música da UFMG.



O tema do concerto é a música de câmara do final do século 19 no Brasil e na Rússia. No programa, obras de dois compositores do romantismo: “Trio op. 9” (1884), do brasileiro Henrique Oswald (1852-1931), e “Trio no. 1, op. 32” (1894), do russo Anton Arensky (1861-1906).

Além de contemporâneos, os dois foram professores de piano – Oswald no Instituto Nacional de Música (atual Escola de Música da UFRJ) e Arensky na Universidade de Moscou, onde deu aulas para Rachmaninoff.



Beethoven

Em 2021, Flint lançou com a pianista Clélia Iruzun, brasileira radicada em Londres, o álbum “Treasures from the new world” (Somm Recordings), com obras de cinco autores do Brasil: Leopoldo Miguez (1850-1902), Alexandre Levy (1864-1892), Francisco Mignone (1897-1986), Marlos Nobre (1939) e o já citado Oswald.



Na quinta (16/5), o trio de violino, piano e cello volta a se encontrar no Centro Cultural da Universidade Federal de São João del-Rei para executar repertório que, além de Oswald e Arensky, inclui Beethoven.



Já no sábado (18/5), Carvalho e Flint se apresentam em duo, no Clube de Concerto, em Belo Horizonte. O violinista comemora que finalmente vai tocar em Belo Horizonte a sonata de Miguez registrada há três anos no álbum. “É um ótimo começo para um possível novo projeto de gravações”, diz Flint, que vem trabalhando há alguns anos nos manuscritos dos compositores brasileiros do final século 19 e início do 20.





“Estamos fazendo um trabalho muito bom como trio, tocando com uma versão moderna da partitura (de Oswald). Ler a música no manuscrito original é muito complicado, você tem que decifrar (o que está escrito), pois tem que soar autêntico. Há algumas gravações, mas elas são diferentes umas das outras. E Oswald foi um grande compositor”, afirma Flint.



MÚSICA DE CÂMARA NO FIM DO SÉCULO 19: BRASIL E RÚSSIA

Com o Trio Carvalho/Flint/Pittenger. Nesta terça (14/5), às 19h30, no Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534 – Centro). Entrada gratuita. Informações: (31) 3409-8300.

OUTROS RECITAIS

O trio volta a se apresentar na quinta (16/5), às 19h, no Centro Cultural da Universidade Federal de São João del-Rei (Praça Frei Orlando, 170 – Centro). O recital terá a participação do grupo Pequenos Grandes Violinistas. Entrada gratuita. No sábado (18/5), de volta a BH, Flint e Carvalho se apresentam às 18h30, no Clube do Concerto (Rua República Argentina, 620 – Sion). Ingressos: R$ 90. Informações: (31) 99163-8520.