O ator Paulo César Pereio morreu neste domingo (12/5), aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Casa São Bernardo.

Segundo o hospital, Pereio estava tratando uma doença hepática avançada e foi levado à unidade de saúde na madrugada deste domingo, em estado grave.

Pereio é gaúcho de Alegrete e atuou em mais de 60 filmes brasileiros - além de outros trabalhos na TV, como nas novelas 'Roque Santeiro', 'Mandala', 'Salvador da Pátria' e 'A viagem', e no teatro.

Ele foi um dos principais atores do cinema brasileiro, imponente tanto em obras de vanguarda quanto em pornochanchadas, Pereio trabalhou com diretores como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor e Rui Guerra.

O ator vivia no Retiro dos Artistas desde 2020, no início da pandemia de Covid-19. "Achei que vir para cá seria uma maneira de me salvar. Vim para sobreviver. O fato de eu estar aqui pode dar a ideia de que o cara está retirado, mas não estou. Ando aqui com uma tranquilidade absoluta, o que eu não poderia fazer na rua. Aqui tenho comida, sou bem cuidado e estou protegido", afirmou Pereio em entrevista para o jornal Extra na época.



Colegas lamentam

A atriz Zezé Motta e o ator Stepan Nercessian publicaram mensagens de adeus e homenagens ao amigo.

