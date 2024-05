O diretor e produtor americano de filmes B, Roger Corman, conhecido pelas suas centenas de produções de baixo orçamento e por dar a grandes estrelas de Hollywood os seus primeiros papeis, morreu aos 98 anos, informou a imprensa americana no sábado (11).

O cineasta morreu em sua casa em Santa Mônica, no estado da Califórnia, na quinta-feira (9), informou sua família à revista Variety.

Corman ganhou reputação por descobrir jovens talentos e lançou as carreiras de Martin Scorsese, Robert De Niro e Francis Ford Coppola. Também escalou Jack Nicholson para seu primeiro papel no cinema, em "The Cry Baby Killer" (1958).

"Seus filmes foram revolucionários e icônicos, e capturaram o espírito de uma época", afirmou a família em comunicado. "Quando questionado sobre como gostaria de ser lembrado, ele dizia: 'Eu era cineasta, só isso'".

O diretor se especializou em produções de baixo orçamento que se tornaram clássicos do cinema, como "A Loja dos Horrores" (1960) e uma série se adaptações de histórias de Edgar Allan Poe protagonizadas por Vincent Price.

"Ele lançou muitas carreiras e liderou silenciosamente nossa indústria de forma importante", escreveu o ator Ron Howard na rede social X.

Em 2009, Corman recebeu um Oscar Honorário da Academia.

O cineasta nasceu em Detroit em 1926 e começou em Hollywood como mensageiro da Twentieth Century Fox, antes de se tornar leitor de roteiros.

Como produtor e diretor, ele tem mais de 500 filmes, de acordo com o banco de dados cinematográfico do IMDB, incluindo "The Fast and the Furious" (1955) e "Grand Theft Auto" (1977).

Veja abaixo, na íntegra, o filme O monstro do fundo do mar, de Roger Corman