Final brasileira do Red Bull Dance Your Style ocorreu neste sábado (11) na Praça das Artes, em São Paulo

O dançarino e professor Ryan Fúria Jr., de São Paulo, venceu a final brasileira da competição Red Bull Dance Your Style, e conquistou o título de campeão nacional de danças urbanas. A competição ocorreu neste sábado (11) na Praça das Artes, em São Paulo. Aos 21 anos, ele vai representar o Brasil na etapa mundial, em Mumbai, na Índia, em 9 de novembro.

O Estado de Minas acompanhou com exclusividade a final do campeonato nacional em São Paulo, que teve cinco representaram Minas Gerais (André Calton, Corinto, Dudu Sorriso, Israel Alves e Mayí) entre os 16 finalistas. Calton e Corinto conquistaram a vaga na etapa de Belo Horizonte do Red Bull Dance Your Style.

A batalha final colocou em disputa os estilos hip hop e waacking, representados por Ryan e Jess Nascimentto, respectivamente. Com muito entusiasmo, transportado do palco para a plateia, o dançarino foi escolhido pela maioria. Para ele, ganhar a final representa resistência e trabalho duro, mas não atribui a conquista apenas ao seu esforço, o jovem que começou na dança aos cinco anos, também dedica o momento a família e a quem acompanha seu trabalho: "É uma vitória para todos nós.”

O paulista, que se classificou em segundo lugar na regional da cidade, se diz preparado para o mundial e revela que o segredo para ter revertido o resultado e conquistar o maior lugar no pódio está em dançar para si.

“Na seletiva, eu estava focado em ganhar e querer mostrar muito pra todo mundo. Desta vez, só dancei pra mim. Curti e automaticamente transmiti uma energia incrível. Espero que todo mundo tenha sentido, como eu. Foi uma experiência inexplicável e única”, disse o campeão.

Dezesseis nomes, muitos estilos

Desde 2022 no Brasil, a competição incentiva dançarinos de diversos estilos de danças. Na edição deste ano, seis nomes foram selecionados das etapas classificatórias em São Paulo, Salvador (BA) e Belo Horizonte, os campeões e vices.

O grupo se completou com o primeiro e o segundo lugar de 2023, André DB e Jess Nascimentto, além de oito convidados curingas que se destacam na cena da dança.

Quem competiu na etapa final da Red Bull Dance Your Style 2024

André Calton, 1º lugar em BH - hip hop

André DB, campeão 2023 - passinho

Brisa Òkun, 1º lugar na Bahia - waacking



Corinto, 2º lugar em BH - popping



Creu, 2º lugar na BA - popping



Dudu Sorriso, convidado curinga - passinho



Fran Menezes, convidada curinga - locking



Israel Alves, convidado curinga - dancehall



Jess Nascimentto, vice campeã 2023 - waacking



Ji Sambati, convidada curinga - krump



Jujuliete, convidada curinga - voguing



Maddhulk, convidado curinga - krump



Mayí, convidada curinga - house



Ryan Fúria Jr, 2º lugar em SP - hip hop



Silvia Kamyla, convidada curinga - hip hop



Valkyrie aka Gurl Pitbull, 1º lugar em SP - krump

Estilos de dança de rua

Passinho O passinho surgiu nos bailes cariocas e é originalmente dançado ao som do funk. A dança apresenta movimentos bem marcados e coordenados com os pés, misturando características do breaking, frevo, samba e até da capoeira.

Krump É marcado pelas emoções e expressões faciais. Nas batalhas em que é frequentemente praticado, os dançarinos competem de maneira amigável, mas costumam manifestar força e mais agressividade na dança. O estilo é reproduzido no filme “O poder do ritmo”, com Chris Brown.

Hip hop Na dança, a expressão hip hop pode ser traduzida como saltar balançando o quadril. É uma mistura de estilos, como breaking, popping e locking, guiada pelo improviso e gingado. Leveza e compassos na batida da música são essenciais.

Locking O estilo “travamento”, numa tradução livre, explora a velocidade dos braços com a suavidade das pernas. O dançarino interrompe a dança por um instante, se mantendo em uma posição fixa, para, em seguida, voltar à velocidade anterior.

Waacking O waacking ou whacking surgiu nos clubes LGBTQIA+ nos anos 1970, como paródia do locking, antes praticado em sua maioria por homens. Manteve o movimento dos braços, mas adicionou sensualidade com complexidade e fluidez.

Popping Quando o assunto é o popping, a dança do robô pode ajudar a ilustrar o estilo, caracterizado pela contração e relaxamento rápido do corpo, seguindo o ritmo da música. Ondas e gingados também se destacam. Michael Jackson e seu moonwalk são exemplos.

Dancehall O dancehall surgiu por meio do reggae e apresenta influências da cultura afrodescendente, o que pode ser justificado pela sua origem na Jamaica. O estilo se caracteriza pela malemolência do quadril e ombros de quem dança, que incrementam todos os movimentos.

House Mistura de influências entre as culturas afro-americana e a latina. Gêneros como capoeira, samba, merengue, frevo e salsa guiam os movimentos. A parte superior do corpo age de forma fluida e despretensiosa, enquanto os pés executam passos rápidos e complexos.

*a repórter viajou a convite da Red Bull.