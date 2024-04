Dançarino belo-horizontino André Canton venceu a regional do campeonato global de danças urbanas Red Bull Dance Your Style e segue para a fase nacional

O educador e coreógrafo André Canton, da Região Leste de Belo Horizonte, foi o destaque da última etapa classificatória do campeonato global de danças urbanas Red Bull Dance Your Style, realizado no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), em Belo Horizonte. O dançarino, que não estava satisfeito com sua dança, viu a vitória como uma esperança para continuar na cena.



“Problemas pessoais, em especial no trabalho, me impossibilitaram de treinar e a gente sente a diferença de quando o corpo está e de quando não está. Participar hoje me ajudou a ter positividade para continuar”, desabafou após ouvir o resultado.



Durante o concurso, a plateia se encarregou de selecionar os dois melhores dançarinos, que avançaram para a etapa nacional. Com o estilo de dança hip hop, Canton conquistou o primeiro lugar no pódio. Corinto, que carrega como nome artístico sua cidade natal, na Região Central de Minas, ficou em segundo lugar e encantou o público e os jurados com seu estilo popping de dança de rua.

Batalha de improviso



Com disputas 1x1, no estilo mata-mata, os concorrentes da batalha se enfrentaram inicialmente em frente ao júri formado pelos mineiros Raquel Cabaneco, dançarina, modelo, coreógrafa e curadora do evento; Djessy de Paula, dançarina desde os 10 anos de idade e que há cinco anos vive do hip hop com suas aulas e presença em júri; e Black-A, dançarino, pesquisador e competidor que há 30 anos faz parte da cultura hip hop.



Depois de uma seleção feita pelos jurados, o público passou a ter o poder de voto entre os 16 selecionados, que tiveram suas técnicas de dança e habilidades de improviso avaliadas pela plateia no CRJ.

Convidados para etapa em SP



Além do top dois da classificatória realizada em BH, oito convidados curingas se juntam para a disputa que será realizada em 11 de maio, em São Paulo. Entre os convidados, três são mineiros: Mayí, com o estilo house, Dudu Sorriso, no passinho, e Israel Alves, com a dancehall.

O melhor dançarino do Brasil



Desde 2022, a Red Bull promove a competição Dance Your Style no Brasil, recebendo inscrições de todo o país. Na edição deste ano, dois nomes foram selecionados em cada etapa classificatória.

Em São Paulo, Camila Bill e Ryan Fúria avançaram depois de se apresentaram com os estilos de dança krump e hip hop, respectivamente. Na etapa de Salvador (BA), com os estilos waacking e popping, Brisa Okun e Creu garantiram a vaga.



Estilos de dança de rua

Passinho

O passinho surgiu nos bailes cariocas e é originalmente dançado ao som do funk. A dança apresenta movimentos bem marcados e coordenados com os pés, misturando características do breaking, frevo, samba e até da capoeira.

Krump

É marcado pelas emoções e expressões faciais. Nas batalhas em que é frequentemente praticado, os dançarinos competem de maneira amigável, mas costumam manifestar força e mais agressividade na dança. O estilo é reproduzido no filme “O poder do ritmo”, com Chris Brown.

Hip hop

Na dança, a expressão hip hop pode ser traduzida como saltar balançando o quadril. É uma mistura de estilos, como breaking, popping e locking, guiada pelo improviso e gingado. Leveza e compassos na batida da música são essenciais.

Locking

O estilo “travamento”, numa tradução livre, explora a velocidade dos braços com a suavidade das pernas. O dançarino interrompe a dança por um instante, se mantendo em uma posição fixa, para, em seguida, voltar à velocidade anterior.

Waacking

O waacking ou whacking surgiu nos clubes LGBTQIA+ nos anos 1970, como paródia do locking, antes praticado em sua maioria por homens. Manteve o movimento dos braços, mas adicionou sensualidade com complexidade e fluidez.

Popping

Quando o assunto é o popping, a dança do robô pode ajudar a ilustrar o estilo, caracterizado pela contração e relaxamento rápido do corpo, seguindo o ritmo da música. Ondas e gingados também se destacam. Michael Jackson e seu moonwalk são exemplos.