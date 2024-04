Neste sábado (20/4), o 3º Festival de Piano & Canto leva à escola Saramenha, em Ouro Preto, a pianista carioca Maria Teresa Madeira. Especialista nas obras de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth, ela apresenta o concerto “Sarau brasileiro”, às 19h.

Regido pelo maestro Edésio Lara, o Coral de Ouro Preto sobe ao palco às 20h30. O evento tem entrada franca, sem a necessidade de retirada de convites.



No local, está em cartaz a exposição de painéis em azulejaria do pernambucano Manuel Dantas Suassuna, pintor, desenhista, gravador e ceramista, filho do escritor Ariano Suassuna (1927-2014).



Os painéis foram produzidos pela Saramenha Artes e Ofícios, instituição mineira voltada para a difusão de atividades culturais como shows, exposições e residências artísticas, sob direção de Paulo Rogério Ayres Lage.

Painel de azulejos criado pelo pernambucano Manuel Dantas Suassuna Paulo Rogério Ayres/divulgação



Nos últimos dias, Maria Teresa Madeira coordenou oficinas no festival, desenvolvendo com os alunos o tema “O piano na música brasileira”.



Bacharel em piano pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a carioca é mestre em música pela Universidade de Iowa (EUA) e doutora pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

Solista requisitada por orquestras brasileiras e estrangeiras, Maria Teresa foi premiada por realizar o primeiro registro fonográfico da obra completa de Ernesto Nazareth (1863-1934).

Resgate

Na área de canto, Paulo Rogério Lage buscou resgatar o Coral de Ouro Preto, grupo da cidade histórica mineira. Convidou para o festival o professor Edésio Lara, da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), que preserva o acervo do fundador do coral, maestro Ubirajara Quaranta Cabral, que teve papel de destaque no cenário musical das décadas de 1950 e 1960.



O festival é promovido pela Palco Marketing Cultural, com patrocínio da Supermix Concreto e da Somix Concreto, por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apoio: Prefeitura de Ouro Preto, Hotel Colonial, 3A Soluções e Rádio Província FM.

3º FESTIVAL DE PIANO & CANTO



Neste sábado (20/4), na Arena Ayres Lage da Escola Saramenha de Artes e Ofícios (Km 85 da Rodovia dos Inconfidentes, Santo Amaro do Botafogo, Ouro Preto). Às 19h, concerto de Maria Teresa Madeira; às 20h, Coral de Ouro Preto. Entrada franca.