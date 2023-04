Ouro Preto recebe Festival de Piano e Semana do Canto neste mês de abril

Cristian Budu e Antonio Meneses abrem a programação destinada ao público, com concerto neste sábado (15/4) à noite (foto: Silvia Vilaça/divulgação)

Arte como ofício, expressão da alma humana – e não mero produto em série do mundo globalizado, escravo da obsessão por cliques, views e redes sociais. Esse é o propósito do projeto que a Escola Saramenha de Artes e Ofícios (Esao) oferece gratuitamente em Ouro Preto, cuja programação vai deste sábado (15/4) até o fim do mês, aproveitando os feriados dos dias de Tiradentes e do Trabalhador.

Erudito e popular

Dois eventos – 2º Festival de Piano e 2ª Semana de Canto da Esao – darão a bolsistas, aprendizes e ao público a oportunidade de conviver com artistas respeitados.

Estarão em Ouro Preto o violoncelista Antonio Meneses e o pianista Cristian Budu; o educador mineiro Francisco Campos Neto, radicado em São Paulo e ex-professor de canto e arte lírica da USP; instrumentistas de destaque no cenário erudito, como a violinista Jovana Trifunovic, o pianista Gustavo de Carvalho e o violoncelista Robson Fonseca; talentos da música popular, como o pianista Ricardo Itaborahy e o violinista Jonatas Silveira.

O Festival de Piano programou para este sábado (15/4), às 18h30, concerto de música francesa para violoncelo e piano a cargo de Antonio Meneses e Cristian Budu, o diretor artístico do evento.

Paulo Rogério Lage, idealizador da Escola de Saramenha, diz que seu objetivo é contemplar artistas que têm paixão por seu ofício e o público apaixonado por música.

Boa parte dos festivais, argumenta Lage, se limitam atualmente a levar shows e performances ao no palco. Vários deles perderam o caráter educativo, lamenta. A agenda da Escola Saramenha busca aprofundar a relação das pessoas, seja público ou bolsistas, com o fazer artístico. “Nossos festivais são para amantes de arte”, diz Lage.

“Nosso bolsista pode fazer concerto. Terá a oportunidade de aprender com o Cristian Budu, que, para muitos, é o sucessor do Nelson Freire”, comenta. “O Chico Campos deu aula para importantes cantores do país.” Em suas aulas e nos recitais, o professor da USP estará acompanhado do pianista camerista Yuri Pingo.

De Piazzolla ao samba-canção

Lage destaca a variedade do repertório oferecido ao público. Haverá homenagem ao compositor e bandeonista argentino Astor Piazzolla, executado por piano, violino e violoncelo, e também o projeto “Paixão brasileira”, recital de canto voltado para o samba-canção, com composições de Tom Jobim, Dolores Duran e Ary Barroso, entre outros autores.

Cantor Francisco Campos Neto e pianista Yuri Pingo farão recital dedicado ao samba-canção (foto: Esao/acervo)

A 2ª Semana de Canto promoverá gratuitamente atividades didáticas destinadas ao aprimoramento de maestros e integrantes de corais das comunidades de Ouro Preto e região.

“Vivemos o momento de retorno aos palcos, de respeito à cultura e ao artista”, afirma Lage, que resistiu às dificuldades impostas ao setor, durante o governo Jair Bolsonaro, para manter os festivais e atividades da escola. “Respeitar o artista é fundamental, e a arte é fundamental para um país”, comenta ele.

Vivemos o momento de retorno aos palcos, de respeito à cultura e ao artista Paulo Rogério Lage, criador da Escola Saramenha de Artes e Ofícios



Esta edição dos festivais contou com patrocínio das empresas Supermix Concreto e Somix. Produtor cultural experiente, Lage dirigiu “Valencianas”, projeto da Orquestra Ouro Preto (OOP) e Alceu Valença; trabalhou com Milton Nascimento e Grupo Corpo; dirigiu “Quem perguntou por mim”, homenagem da OOP a Fernando Brant.

Orgulhoso, o criador da Escola Saramenha destaca que a instituição se dedica a diversos “saberes e fazeres” além da música, citando cursos e atividades nas áreas de cerâmica, azulejaria, dança, teatro e artes visuais.

PROGRAMAÇÃO

2º FESTIVAL DE PIANO

Neste sábado (15/4)

• 18h30 – Concerto “Música francesa para violoncelo e piano”, com Antonio Meneses (violoncelo) e Cristian Budu (piano)

Dia 21/4

• 16h30 – Recital de bolsistas

• 18h30 – “Interseções”, com Jonatas Silveira (violino) e Ricardo Itaborahy (piano)

Dia 22/4

• 16h30 – Recital de bolsistas

• 18h30 – Homenagem a Astor Piazzolla. Com Gustavo de Carvalho (piano), Jovana Trifunovic (violino) e Robson Fonseca (violoncelo)

Dia 23/4

• 11h30 – Concerto de Cristian Budu e bolsistas

2ª SEMANA DO CANTO

Dia 29/4

• 17h30 – Recital de bolsistas

• 19h30 – Recital “Paixão brasileira”. Com Francisco Campos, Yuri Pingo e bolsistas

Dia 30/4

• 11h30 – Recital de bolsistas

• 17h30 – Recital “Paixão brasileira”

Dia 1º/5

• 11h30 – Recital “Paixão brasileira”

• Escola Saramenha de Artes e Ofícios. Rodovia dos Inconfidentes, KM 85, Santo Amaro do Botafogo, a 10km do Centro Histórico de Ouro Preto. Entrada franca.