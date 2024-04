Orquestra criada no rock in rio procurou oferecer "nova escuta" a hits do pop, samba e rap, diz o maestro Eder Paolozzi (ao centro). Grupo tem músicos profissionais e alunos de projeto social

Regida pelo maestro Eder Paolozzi, a Nova Orquestra chega a Minas Gerais para se apresentar neste sábado (20/4) à noite, no Teatro Municipal Franzen de Lima, em Nova Lima, e amanhã, no Minascentro, em BH, com ingressos esgotados. O repertório faz homenagem ao pagode dos anos 1990, com sucessos do Raça Negra, Soweto, Katinguelê, Art Popular, Molejo, Só pra Contrariar, Revelação, Exaltasamba e Os Travessos.



A turnê “Pagode 90” reúne 14 músicos profissionais da própria orquestra e 21 jovens integrantes do projeto social Vale Música. “Vamos tocar grandes hinos do pagode em versões inéditas orquestradas”, informa o maestro Eder Paolozzi. “Além de violão, cavaquinho e percussão, estamos com uma orquestra sinfônica, somando a eles madeiras e metais. O público canta conosco, já que não temos vocalista”, explica.



Eclética, a Nova Orquestra vai do rock ao samba. O grupo trabalha com autores brasileiros e já dedicou turnês a Rita Lee e à banda Charlie Brown Jr.



“O rock é bem a nossa marca, mas agora estamos fazendo uma incursão pelo pagode. Este ano, vamos tocar também a música dos festivais, da Tropicália e funk com o cantor Buchecha”, diz Paolozzi, classificando o grupo como “orquestra sinfônica pop”.



Rock in Rio

A estreia ocorreu no Rock in Rio, em 2019, com repertório de rap. “A partir dali, a gente participou de outros Rock in Rio. Somos a primeira orquestra do país dedicada ao universo pop. Isso é muito legal, porque aproxima o público”, comenta o regente.



“Tentamos trazer outras cores para aquilo que as pessoas ouvem no dia a dia. Queremos surpreender com colorido e arranjos diferentes, é uma nova escuta”, afirma.



A proposta foi tão bem-sucedida que bandas pop têm convidado a Nova Orquestra para fazer shows, como é o caso da mineira Jota Quest. “Vejo um movimento dos artistas populares para trazer musicistas clássicos para junto deles”, comemora Paolozzi.



O grupo também participa do programa “Encontros orquestrados”, no canal Bis, interpretando o repertório de bandas como Legião Urbana e Coldplay.



“Nos shows, tocamos em pé. Os músicos saem um pouco da formalidade, daquela rigidez na forma de tocar”, observa o regente.

Para selecionar os instrumentistas, Paolozzi conta com uma base no Rio de Janeiro e polos do projeto Vale Música, do Instituto Cultural Vale, encarregados de enviar alunos que se destacam no Pará, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.



“A cada turnê, eles selecionam novos músicos, dando a eles a oportunidade de fazer shows e tocar com profissionais. É uma troca de experiências, até mesmo para entenderem que, com seus instrumentos, poderão ter uma gama maior de atuação. A gente vai de teatros a casas de shows. Essa versatilidade é muito legal”, conclui Paolozzi.



“PAGODE 90”



Com Nova Orquestra. Neste sábado (20/4), às 20h, no Teatro Municipal Franzen de Lima (Praça Bernardino de Lima, Centro de Nova Lima), com entrada franca. Domingo (21/4), às 19h, no Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro de BH), com ingressos esgotados.