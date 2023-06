Alexandre Pires anuncia turnê de despedida do Só Pra Contrariar para 2024

677

A turnê "SPC Acústico 2 - O Último Encontro" está prevista para passar por cidades do Brasil e de Portugal em 2024 (foto: Divulgação)

O cantor Alexandre Pires e o Só Pra Contrariar anunciaram nessa quarta-feira (14/6) uma nova turnê, que vai marcar a despedida do artista do grupo. A informação foi divulgada durante o especial "Som Brasil" dedicado a Pires na Globo.

Batizada de "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", a turnê está prevista para passar por cidades do Brasil e de Portugal em 2024. Apesar da despedida, os shows marcam a primeira reunião do cantor com o Só Pra Contrariar em uma década.

De acordo com o comunicado oficial, a venda de ingressos será aberta já nesta quinta-feira, 15 de junho, à partir das 20h, e acontece no site oficial da turnê.

Já estão confirmadas apresentações em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizontes, Lisboa e Porto.

O Só Pra Contrariar também confirmou que a turnê deve resgatar o repertório do disco "Só Pra Contrariar - Acústico", último trabalho do grupo com Alexandre Pires. Lançado em 2002, o álbum nunca foi tema de uma turnê promocional, e a nova série de apresentações busca fazer esse resgate.

Os shows acontecem a partir do dia 6 de abril de 2024, no Allianz Parque, em São Paulo.