Exposição interativa e gratuita com acervo do Itaú Cultural estreia em BH

"Odisseia", de Regina Silveira, está entre as 11 obras da mostra em cartaz nas galerias do Palácio das Artes (foto: André Seiti/divulgação)



A mostra gratuita "Arte cibernética – Obras da coleção Itaú Cultural" será aberta nesta quinta-feira (15/6), nas galerias Genesco Murta, Arlinda Corrêa e Mari'Stella Tristão do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro).

Novo olhar

Com 11 obras, a exposição aponta para as novas possibilidades criativas da cena contemporânea a partir do olhar das novas mídias e dispositivos que expandem a própria percepção da interação entre as obras expostas e sua recepção. Para fruir os conceitos que permeiam a “Arte cibernética”, a curadoria selecionou trabalhos dos brasileiros Regina Silveira, Gilbertto Prado, Rejane Cantoni e Leonardo Crescent.

Além deles, a mostra conta com o grupo de artistas belgas LAb[au], Camille Utterback (EUA), Romy Achituv (Itália), Miguel Chevalier (México), Christa Sommerer (Áustria), Laurent Mignonneau (França), Jon McCormack (Austrália), Edmond Couchot e Michel Bret (ambos franceses).

A visitação vai até 27 de agosto, de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e aos domingos, das 17h às 21h. Informações: (31) 3236-7400.