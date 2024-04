Exposição de painéis em azulejo do pintor pernambucano Manuel Dantas Suassuna foi aberta neste sábado (13/4), às 17h, na Escola Saramenha de Artes e Ofícios, em Ouro Preto.

A série apresentada por ele remete a antiga técnica da azulejaria envolvendo reprodução manual. Dantas Suassuna lança o projeto Nova Azulejaria Brasileira, promovido pela escola de ofícios ouro-pretana, com base em três de seus cadernos de artista: “Livro do mar”, “Livro do sertão” e “Livro rupestre”.

Paulo Rogério Lage, fundador e diretor da Saramenha Artes e Ofícios, diz que a escolha de Suassuna para abrir a Nova Azulejaria Brasileira se deve ao fato de a obra do pernambucano representar "a exuberância e o domínio absoluto das cores e daquela luz que explode, próprias da pintura do Nordeste”. Dantas é filho de Ariano Suassuna (1927-2014), autor de "Auto da Compadecida".



Dantas Suassuna, filho de Ariano Suassuna, traz a influência do pai em seu trabalho Sérgio Amaral/divulgação

Música de protesto



Na abertura da exposição, foi apresentado o espetáculo “MPB – Música de protesto brasileira”, musical escrito e dirigido por Paulo Rogério Lage, com Carla Muzag, quarteto Proala e textos gravados interpretados pelo ator Jonas Bloch.

A Escola Saramenha fica no KM 85 da Rodovia dos Inconfidentes, em Santo Amaro do Botafogo, na cidade histórica mineira.