Participantes batalhando durante as eliminatórias do Red Bull Dance Your Style em São Paulo

Belo Horizonte recebe pela primeira vez neste sábado (20/4) uma classificatória para o campeonato global de danças urbanas Red Bull Dance Your Style. O evento, que acontece a partir das 15h, de forma gratuita e aberto ao público, vai receber dançarinos de diversos estilos urbanos no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no Centro da capital mineira.

O evento é orientado pela imprevisibilidade do freestyle, no qual uma trilha sonora surpresa dita o duelo dos dançarinos, que se confrontam no formato 1x1. Para se destacar, os competidores devem usar criatividade e habilidades, seja qual for o estilo de dança de rua, podendo ser hip hop, house, locking e até mesmo popping.

A retirada de ingressos para acompanhar a seletiva pode ser feita pelo link: redbull.com/danceyourstylebr





Antes de o público poder votar, os participantes passam por um filtro dos especialistas e jurados: Raquel Cabaneco, Djessy de Paula e Black-A, que devem selecionar um top 16. Os escolhidos avançam nas batalhas e, é a partir daí, que dançarinos precisam conquistar o público. Mantendo duelos 1x1, a plateia vai decidir quem avança, até que fiquem os dois finalistas para a etapa nacional.





‘Tempero mineiro’

Para os jurados, a cultura de rua em Belo Horizonte, em especial a dança, tem suas especificidades. Explorar a riqueza cultural refletida por meio das coreografias improvisadas é um diferencial.

“Observando a cena de danças urbanas mineira, eu percebo que com o passar do tempo os movimentos que foram fortes anos atrás, como funk soul, miami, jazz de quadra, flash house e até mesmo o passinho de BH, vêm intrinsecamente fazendo parte da cena local como um todo e isso faz com que a dança tome uma dimensão ainda mais linda”, afirma o jurado Black-A.

Características que encantam Raquel Cabaneco, coreógrafa do rapper Djonga e integrante do ballet da cantora Urias. “Sou apaixonada pela cena de dança de Belo Horizonte, afinal, foi onde eu comecei minha trajetória e onde conheci profissionais talentosíssimos. O que mais me encanta na cena local é a diversidade de estilos, tipos e formas de se expressar dançando. Acredito que nesta seletiva teremos um 'tempero' mineiro muito presente e descobriremos dançarinos e dançarinas incríveis”, diz a responsável pela curadoria do evento no Brasil – ao lado do dançarino e produtor audiovisual Pedro Brum.



Oportunidade mundial

A competição já passou por São Paulo e Salvador, também como uma etapa seletiva, para definir os competidores para a final brasileira. Em BH, não será diferente: dois finalistas serão eleitos pelo público para avançar de etapa. E, caso se torne o campeão brasileiro, ganha a chance de representar o Brasil na final mundial, em Mumbai, na Índia.



Em São Paulo, Camila Bill e Ryan Fúria, avançaram com os estilos de dança krump e hip hop, respectivamente. Em Salvador, com os estilos waacking e popping, Brisa Okun e Creu se garantiram na final nacional.

Red Bull Dance Your Style: