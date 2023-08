677

Nesta sexta (25/8) e sábado (26/8), 'Espiral' será apresentado no Centro Cultural Unimed-BH Minas Santanas/divulgação

O grupo de dança Cultura do Guetto apresenta o espetáculo "Espiral", nesta sexta (25/8), às 20h, e sábado (26/8), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Iniciada em 2019, a montagem foi interrompida pela pandemia e retomada em 2021. Devido ao período turbulento, a coreografia tomou novos rumos.





Reféns da pandemia







Os ensaios foram retomados com bailarinos de máscara, com receio de encostar nos colegas. “Depois as coisas foram melhorando e perdemos um pouco do medo. Assim, o projeto foi andando”, relembra Gladstone.





A primeira apresentação ocorreu em agosto de 2022, no Centro Cultural Unimed. Foi um momento simbólico para o Cultura do Guetto, que enfrentou graves dificuldades financeiras durante o período da pandemia.





Gladstone afirma que o tempo foi amigo do espetáculo inspirado na Lei de Lavoisier (“Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”).





“A maturação do trabalho é muito importante. A construção da composição de movimento partiu quase inteiramente do próprio elenco e o tempo foi necessário para que eles próprios se entendessem”, explica.





Para o coreógrafo, a performance deste fim de semana será especial. “Acredito que será a melhor apresentação do espetáculo, não só pela experiência adquirida ao longo deste ano, mas pela maturação que o tempo nos concedeu. Vejo, hoje, um espetáculo mais sensível, delicado, visceral e orgânico.”





O grupo mineiro de dança de rua ganhou quatro prêmios na edição deste ano do respeitado festival de Joinville. A batalha pela profissionalização é grande. “Estamos correndo atrás, já que a maioria das coisas que fazemos somos nós e nada mais. Vendemos ingresso para pagar a diária do teatro e depois vemos se sobra grana para pagar os profissionais envolvidos. É muita correria”, diz Gladstone Navarro.

Outubro: prazo final

A manutenção da sede é financiada pela Lei Municipal de Incentivo, mas a parceria só está assegurada até outubro. Depois, Gladstone Navarro diz não ter ideia de como o Cultura do Guetto se manterá.





“Está sendo muito difícil, porque queremos fazer muita coisa, mas o lado financeiro impacta na continuidade das nossas ações”, afirma. “É tudo muito caro e fazemos questão de ingresso a preço popular. Apesar disso, acredito que um dia as coisas melhorarão. Por enquanto, continuamos melhorando nossos trabalhos e apresentando os espetáculos”, conclui. “ESPIRAL”

Com Grupo Cultura do Guetto. Nesta sexta (25/8), às 20h, e sábado, às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$10 (meia), disponíveis pela plataforma Sympla e na bilheteria. Informações: (31) 3516-1360.





